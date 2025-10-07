Kees Smit verkoos AZ boven Ajax: 'Ik had een beter gevoel bij hen'

moest vroeger op jonge leeftijd al de knoop doorhakken tussen Ajax en AZ. De talentvolle middenvelder speelde in de jeugd van De Foresters, waar hij zich in de belangstelling speelde van zowel de Amsterdammers als de Alkmaarders. Uiteindelijk koos Smit voor AZ.

Smit is dit seizoen onbetwist basisspeler bij AZ, waar hij het vorig jaar nog regelmatig moest doen met invalbeurten. Afgelopen zomer wist de middenvelder met Oranje Onder 19 Europees kampioen te worden. Daarnaast kroonde Smit zich tot Speler van het Toernooi én topscorer. De goede prestaties op het EK leverde de jongeling bovendien de nodige belangstelling op. Zo was onder meer Ajax serieus geïnteresseerd in hem. De Amsterdammers schrokken zich echter rot van de vraagprijs van AZ.

Toen Smit in de jeugd van amateurclub De Foresters uit Scherpenzeel speelde kon hij ook al de overstap maken naar Ajax. Op advies van zijn ouders viel de keuze uiteindelijk op AZ. "Klopt, ik had een beter gevoel bij AZ. Daar zou ik destijds ook in een hoger team komen, dus dat sprak iets meer aan", geeft Smit toe bij ESPN.

Smit beleeft nu zijn definitieve doorbraak en heeft in de loop der jaren de nodige trainers gehad. Wie hij de beste vond, dat weet hij niet. "Ik heb veel adviezen gekregen van trainers, maar ik kan er nu niet een, twee, drie opkomen wie de beste was", aldus Smit, die ook veel adviezen van zijn vader krijgt. "Hij zegt vaak wel wat hij ervan vindt, alleen ben ik het niet altijd met hem eens."

Desondanks luisterde Smit wel netjes naar zijn vader. "Ik moet wel altijd naar hem luisteren, want soms zegt hij wel dingen waar ik wel wat mee kan. Naar hem luister ik wel", vervolgt Smit, die daarna ook vertelt dat de liefde voor AZ al op jonge leeftijd begon. "Mijn vader en opa waren ook al voor AZ en toen ik jong was, zat ik altijd al in het stadion. Ik ben altijd al fan geweest van AZ", besluit de negentienjarige middenvelder.