Ajax meldt zich bij AZ voor Kees Smit, maar schrikt zich rot van gigantische vraagprijs

Ajax heeft zich bij AZ gemeld voor , zo meldt journalist Mounir Boualin van SoccerNews zondagavond. De Amsterdamse club is echter ‘flink geschrokken’ van de vraagprijs die de Alkmaarders hanteren voor de negentienjarige middenvelder.

Smit staat te boek als een van de grootste talenten van AZ. De creatieve middenvelder speelde afgelopen seizoen in de Eredivisie achttien wedstrijden. In de Keuken Kampioen Divisie kwam hij tot dertien optredens (acht doelpunten en vijf assists). Momenteel is Smit met Oranje Onder-19 actief op het EK, waar hij in elk van de drie groepsduels trefzeker was.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Boualin heeft Ajax aan AZ laten weten ‘serieus geïnteresseerd’ te zijn in Smit en hebben de Amsterdammers ook ‘miljoenen over’ voor hem. Ajax is echter ‘flink geschrokken’ van de vraagprijs die AZ hanteert voor de middenvelder.

AZ wil naar verluidt pas gaan praten over een vertrek van Smit bij een bod van minimaal vijftien miljoen euro. De club ziet in de middenvelder een onbetwiste basisspeler voor komend seizoen. Hij heet nog een contract tot medio 2028 bij AZ.

