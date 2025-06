Ajax-leiding lijnrecht tegenover elkaar over terugkeer Blind en Tadic

Binnen de clubleiding van Ajax heeft men compleet verschillende meningen over het terughalen van de routiniers en , zo weet ESPN. Danny Blind en Louis van Gaal zouden hier voor zijn, terwijl de technische leiding er fel op tegen is.

Tadic en Blind worden de afgelopen weken allebei in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. Eerstgenoemde is transfervrij vertrokken bij Fenerbahçe, waardoor hij dus zo opgepikt kan worden. Door de komst van John Heitinga als trainer van Ajax, zou de Serviër open staan voor een terugkeer naar Amsterdam. Volgens Servische media is hij echter inmiddels akkoord over een tweejarig contract met Olympiakos Piraeus.

LEES OOK: ESPN kent vraagprijs van Ajax voor Sutalo

Artikel gaat verder onder video

Ook de terugkeer van Blind zit momenteel in het vat, aangezien de verdediger zelf graag zijn loopbaan wil afsluiten in de Johan Cruijff ArenA. Blind heeft echter nog een contract tot medio 2026 bij Girona, dus het is nog maar de vraag of de Spaanse club hem zal laten gaan. Een andere vraag die blijft, is of Ajax trekt heeft in de terugkeer van het tweetal. Binnen de clubleiding is men daar namelijk nogal over verdeeld.

LEES OOK: Hato reageert veelzeggend wanneer Roefs aan Ajax wordt gelinkt

Rvc-lid – en vader van Daley – Danny Blind is een groot voorstander van de terugkeer van de routiniers, terwijl ook adviseur Van Gaal hier achter staat. Directeur Voetbal Marijn Beuker en hoofdscout Kelvin de Lang zetten juist in op innovatie binnen Ajax en zijn daarom fel tegen de terugkeer van Tadic en Blind. ESPN acht de kans daarom groter dat de routiniers in een andere rol dan als speler terugkeren naar Amsterdam. Of dat deze zomer al is of pas in de toekomst, worden geen uitspraken over gedaan.

Moet Ajax Tadic en Blind terughalen? Laden... 21.5% Ja, dat is een goede zet 24.9% Een van hen is prima, maar niet allebei 53.7% Nee, Ajax moet naar de toekomst kijken 671 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'🔗

👉 Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax🔗

👉 Emanuelson komt plots met heel ander geluid over Ajax-geruchten🔗

👉 ‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’🔗

👉 Oefenwedstrijden Ajax 2025/26: programma en uitslagen🔗