'Tadic tekent tweejarig contract: jaarsalaris van 4 miljoen euro'

heeft volgens Servische media een akkoord bereikt met Olympiakos Piraeus, waar hij een miljoenencontract kan gaan ondertekenen. De 36-jarige aanvaller vertrekt transfervrij bij Fenerbahçe en werd lange tijd in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax, maar lijkt zijn loopbaan nu dus te gaan voortzetten bij de Griekse recordkampioen.

Tadic verliet Ajax in de zomer van 2023, om transfervrij over te stappen naar Fener. In Turkije bewees hij ondanks zijn voor een aanvaller respectabele leeftijd nog altijd van grote waarde te kunnen zijn. Tadic kwam in zijn twee seizoenen in Istanbul tot niet minder dan 109 (!) officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 29 doelpunten en 35 assists. Toen duidelijk werd dat hij deze zomer uit zijn contract zou lopen, werden de geruchten over een terugkeer bij Ajax steeds sterker.

LEES OOK: 'Als Tadic naar Ajax komt, is dat het horrorscenario'

De terugkeer van de publiekslieveling is voor Ajax echter niet op korte termijn te realiseren, zo legde clubwatcher Mike Verweij twee weken geleden al uit in de Telegraaf-podcast Kick-Off. "Het leek er heel lang op dat hij zou komen. Dat is nog steeds wel een optie, want hij is in beeld en Ajax wil hem eigenlijk wel heel graag halen. Alleen op dit moment is de selectie gewoon nog veel te vol en moet er eerst verjongd worden in plaats van nog verder verouderd. Dus Tadic zal geduld moeten hebben. Ik weet niet of hij dat heeft. Je zag nu ook alweer wat andere clubs opduiken die ook interesse in hem hadden", aldus Verweij.

'Tadic laat Arabische clubs lopen'

Volgens het Servische Sportske heeft Tadic inmiddels een akkoord bereikt met Olympiakos Piraeus, dat in het voorbije seizoen voor de 48ste keer in de clubhistorie beslag legde op de Griekse titel. Tadic kan bij Olympiakos zijn handtekening zetten onder een tweejarig contract, tegen een jaarsalaris van vier miljoen euro, zo meldt het Servische medium. Behalve Olympiakos zouden ook twee clubs uit Saudi-Arabië en eentje uit de Verenigde Arabische Emiraten belangstelling voor Tadic hebben getoond, maar de aanvaller geeft de voorkeur aan een langer verblijf in Europa.

