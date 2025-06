Traoré looft 'crazy' Ajax-talent: 'Kan één van de besten van Europa worden'

is bij Ajax enorm onder de indruk van , zo vertelt hij aan Voetbal International. De Burkinees ziet dat de jonge Belg enorm veel potentie heeft en verwacht dat hij een van de beste buitenspelers van Europa gaat worden.

Traoré keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, waar hij de jonge Godts tegenkwam. De Belg beleefde dit seizoen zijn echte doorbraak in Amsterdam en wist ook op Traoré indruk te maken. De twee hebben een goede klik, zo vertelt de Burkinees aan VI. “Het is heel makkelijk om met Mika over voetbal te praten, want hij heeft waanzinnig veel talent”, begint de rechtsbuiten.

“Het is een ongelooflijke speler, maar ook een heel fijn mens”, gaat Traoré verder. “Hij is een lieve, beleefde jongen.” De aanvaller ziet een jongere versie van zichzelf terug in Godts. “Wat hij nu doormaakt, heb ik ook allemaal beleefd toen ik jonger was. Dus ik probeer hem advies te geven daarin. Hij is soms bijvoorbeeld wat emotioneel, dus ik probeer hem dan te helpen om rustig te blijven. Om niet afgeleid te raken op het veld, of zoiets. Het gaat vooral om mentale dingen.”

Godts kan beste buitenspeler van Europa worden

Traoré heeft de twintigjarige Godts de bijnaam Phéno, kort voor phénomène (Frans voor fenomeen), gegeven. “Mika heeft crazy talent”, legt de linkspoot die keuze uit. “Ik kan ook wel een beetje dribbelen, maar hij heeft zulke snelle voeten, zijn dribbels zijn niet normaal.” Godts heeft volgens Traoré dan ook ‘crazy potentie’. “Hij kan één van de beste buitenspelers van Europa worden, en héél snel ook. Ik probeer hem gewoon te helpen, want ik wil hem heel graag één van de besten in Europa zien worden, of misschien zelfs één van de besten ter wereld.” Om dat doel te bereiken, probeert Traoré er altijd voor Godts te zijn. “Want ik heb iets meer ervaring en ik ben veel ouder”, lacht hij.

