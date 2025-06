Voormalig Ajax-doelwit valt door de mand: 'Werkelijk ongelooflijk'

Michael Reiziger werd genoemd als potentiële opvolger van Francesco Farioli, maar met de komst van John Heitinga en Marcel Keizer kon daar definitief een streep doorheen. Het eerste optreden van Jong Oranje van Reiziger op het beloften-EK toonde allerminst aan dat de trainer over de juiste technische bagage beschikt.

Tijdens de podcast Kick-Off wordt de wedstrijd Jong Finland - Jong Oranje (2-2) besproken. "Dat was een draak van een eerste helft. Werkelijk ongelooflijk", begint Valentijn Driessen. "Waar zijn de trainers allemaal mee bezig? Ze raken allemaal de weg kwijt wanneer het spannend wordt. En Reiziger moest de nieuwe trainer van Ajax worden..."

Het middenveld van Jong Oranje op donderdag bestond uit Kenneth Taylor, Ian Maatsen en Youri Regeer. Laatstgenoemde had weinig wedstrijdritme in de benen, terwijl Maatsen normaal gesproken als linksback fungeert. "Regeer kan natuurlijk als middenvelder spelen, maar Maatsen... Die speelt normaal linksback. Ja, ooit in de jeugd heeft hij op het middenveld gespeeld. Maar hij liep overal en nergens en het leek nergens op." Reiziger krijgt daarmee ook draaien om de oren. "Dat mag je de bondscoach best kwalijk nemen, er deugde werkelijk geen reet van", concludeert Driessen.

Ook Mike Verweij refereert aan het gebrek aan ritme bij spelers van Jong Oranje. "Wat mij ook verbaast, is dat je met Noah Ohio, Bjorn Meijer en Regeer gewoon drie jongens opstelt die al heel lang niet gevoetbald hebben. Dat wil je ook niet wanneer je aan een eindtoernooi begint. Dus ja, aan die opstelling viel veel aan te merken."

