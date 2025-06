'Feyenoord geeft moed niet op en legt nieuw recordbod neer bij doelwit'

Feyenoord wil dolgraag overnemen van Göztepe en klopt dan ook opnieuw aan bij de Turkse club. De Rotterdammers toonden al eerder interesse in de spits, maar zijn nu bereid een verhoogde recordsom te betalen., weet 1908.nl.

De 23-jarige spits staat in de belangstelling van vele clubs, waaronder ook Ajax. Deze clubs wil Feyenoord allemaal te vroeg af zijn en zijn dan ook zeer concreet. Het laatste bod werd in februari uitgebracht. Volgens 1908.nl is de belangstelling in Rômulo zeker niet afgenomen: zowel live, via data en beelden is Feyenoord de speler blijven volgen.

'Mensen rond Feyenoord' willen geen uitspraken doen over de hoogte van het bod dat de club heeft neergelegd bij Göztepe, maar het is duidelijk dat dit een flink bedrag betreft. Zo wordt er gerept over 'een recordbod wat Feyenoord-spitsen betreft'. Het hoogste bedrag dat de Rotterdammers tot nog toe voor een spits neerlegden, was acht miljoen euro. In 2023 werd met dat geld Ayase Ueda binnengehaald.

LEES OOK: Huijsen reageert extreem knorrig op vraag over Nederland

Afgelopen seizoen in de Turkse Süper Lig scoorde de Braziliaan dertien keer en gaf hij negen assists in 29 competitieduels. Aan de hand van een koopoptie nam Göztepe de spits onlangs definitief over voor 2,5 miljoen euro en ligt hij nu vast tot medio 2028. Het is dan ook de vraag of de Turkse club zijn productieve spits zomaar laat gaan.

