Huijsen reageert extreem knorrig op vraag over Nederland

heeft deze week op een zeer opvallende manier gereageerd op een vraag over Nederland. De Amsterdammer, die heeft gekozen om voor het Spaanse nationale elftal uit te komen, wil blijkbaar nooit in Nederland spelen.

Huijsen, die in 2005 in de Nederlandse hoofdstad geboren werd en een Nederlandse familie heeft, groeide op in Spanje. De centrale verdediger voelt zich meer Spaans dan Nederlands en daardoor was zijn interlandkeuze snel gemaakt. Tijdens zijn carrière zal hij dus ook uitkomen voor La Furia Roja.

Artikel gaat verder onder video

Bas van Veenendaal mocht voor Ziggo Sport enkele vragen stellen aan de speler die onlangs de stap maakte van Bournemouth naar Real Madrid. Dat werd echter een 'moeizaam gesprek'. "Sommige spelers willen van zichzelf al veel vertellen, maar hij gaf nu hele korte antwoorden. Uiteindelijk heb je twee personen nodig voor een interview. Bij Huijsen had ik het idee dat hij niet zat te wachten op vragen in het Nederlands." Wat volgde was een ongemakkelijk interview.

LEES OOK: Reijnders ontvangt prachtig nieuws en mag bijna definitief juichen

Huijsen spreekt tijdens het interview onder andere over zijn recente transfer, die hem naar De Koninklijke bracht. "Real Madrid is de grootste club van de wereld. Ik speel voor Real en Spanje, meer kan ik niet willen." Vervolgens vraagt Van Veenendaal of we Huijsen ooit in Nederland zien spelen. De verdediger geeft daar een zeer duidelijk en knorrig antwoord op, terwijl hij zijn hoofd opzichtig schudt. "Nee." Als de journalist vraagt waarom dat zo is, horen we Huijsen opnieuw en enkel "nee" zeggen, terwijl de irritatie van zijn gezicht is af te lezen. Mogelijk heeft deze reactie iets te maken met uitfluitende Nederlandse fans tijdens de recente wedstrijd Nederland - Spanje (20 maart, 2-2).

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Experiment van Koeman lijkt volledig te mislukken bij Oranje 🔗

👉 Algemeen Dagblad is genadeloos: 4,5 voor zwakke schakel Oranje tegen Finland 🔗

👉 Van der Vaart verwacht dat er historie wordt geschreven bij Nederland - Malta 🔗

👉 Reactie Koeman na merkwaardige actie Flekken zegt alles 🔗

👉 Frenkie de Jong openhartig: 'Dat doet zeker nog pijn' 🔗