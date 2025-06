Algemeen Dagblad is genadeloos: 4,5 voor zwakke schakel Oranje tegen Finland

Oranje-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad is zaterdagavond na de 0-2 zege van het Nederlands elftal op Finland genadeloos voor . De centrumverdediger krijgt een ontzettend laag cijfer van de verslaggever voor zijn optreden in Helsinki.

Van Hecke kreeg zaterdag in het hart van de Oranje-defensie opnieuw het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. De stopper van Brighton & Hove Albion stond geposteerd naast aanvoerder Virgil van Dijk, maar maakte een onwennige indruk en werd halverwege de wedstrijd gewisseld ten faveure van Stefan de Vrij. Op dat moment had Van Hecke al een gele kaart op zak.

Gouka kent geen genade voor Van Hecke en deelt de centrumverdediger een 4,5 uit voor zijn optreden tegen Finland. Daarmee is hij de enige door de journalist beoordeelde Oranje-international tegen Finland met een onvoldoende. “Wie het mild bekijkt, noemt het optreden van de Zeeuw in Finland ‘wat ongelukkig’. Wie strenger oordeelt zal het ‘ronduit slecht’ noemen”, schrijft Gouka op de website van het Algemeen Dagblad.

“Hoe dan ook, de speler van Brighton deed voor zichzelf geen goede zaken in Helsinki”, vervolgt de journalist kritisch. “Van Hecke was de dissonant bij Oranje, met te veel balverlies en ook nog eens een gele kaart tegen een tegenstander die zelden voor gevaar kon zorgen. Van Hecke werd in de rust gewisseld.”

Van Dijk en Frenkie de Jong werden door Gouka overigens als hoogst van alle Oranje-internationals beoordeeld: beiden krijgen een 7,5 voor hun optreden. Het volledige spelersrapport van Gouka kunt u hier lezen.

