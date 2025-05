Memphis Depay publiekelijk terechtgewezen: 'Stop met dit soort sneue stoerdoenerij'

Stichting AAP geeft 'een rode kaart' op Instagram. De stichting deelt een foto van de aanvaller van Corinthians en het Nederlands elftal, waarop hij poseert met een witte tijger die zo te zien een hondenriem om heeft gekregen.

Stichting AAP werd in 1972 opgericht en trekt zich het lot aan van exotische diersoorten die door particulieren, circussen of bijvoorbeeld labaratoria naar Europa worden gehaald. De stichting vangt onder meer dieren op, daarnaast pleit men bij de autoriteiten voor betere wetgeving op het gebied van dierenwelzijn en wetten die illegale dierenhandel moeten tegengaan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Memphis Depay wil over 461 dagen zijn allergrootste droom laten uitkomen

"Een rode kaart voor Memphis!", schrijft de stichting op Instagram. "Wederom poseert voetballer Memphis Depay op Instagram met een wild dier. Dit maal ging hij op de foto met een jonge witte tijger die een hondenriem omheeft. Beste Memphis, dit is geen hond maar een wild dier. Samen met World Animal Protection Nederland en Stichting Spots verzoeken we jou te stoppen met dit soort stoerdoenerij en het goede voorbeeld te geven: respecteer wilde dieren, ga niet op de foto met hen en stop met het scoren van likes over de rug van onschuldige dieren!", besluit de stichting.

'Memphis lijkt niet geleerd te hebben van fout uit het verleden'

In 2020 spraken bovengenoemde organisaties zich ook al uit richting Depay, toen hij een lijgerwelp (een kruising tussen een leeuw en een tijger, red.) liet optreden in een videoclip. "Depay lijkt niet geleerd te hebben van de ophef tijdens zijn eerdere acties met wilde dieren", concluderen de organisaties dan ook. In een persbericht zegt een woordvoerder: "Depay poseert nu wederom met een wild dier alsof het een accessoire is. Hij staat op de foto met een jonge witte tijger aan een ketting. Maar iedereen kan toch wel bedenken dat dit geen normale situatie is? We kunnen maar één conclusie trekken: dit is dierenleed. Als hij écht van tijgers en leeuwen houdt, respecteert hij ze ook. Juist daarom roepen we hem op om direct contact met wilde dieren, zoals deze tijger, te mijden. En als hij écht van waarde wil zijn voor katachtigen, mag hij ons altijd benaderen."

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Bergwijn beschuldigt Koeman van glasharde leugen 🔗

👉 Kraay ergert zich aan Oranje-discussie: 'Lachwekkend, sodemieter op!' 🔗

👉 Advies voor Ronald Koeman: 'Hij is de eerste man die je opstelt' 🔗

👉 Rafael van der Vaart doet gewaagde Oranje-voorspelling 🔗

👉 ‘Bondscoach Van Marwijk wilde me live op televisie een hoek geven’ 🔗