is dicht bij een winterse transfer van Heracles Almelo naar AZ, zo meldt Mounir Boualin van SoccerNews. De onderhandelingen zouden zich in de afrondende fase bevinden. Naar verluidt ontvangt Heracles een recordbedrag voor zijn topscorer.

Hornkamp maakte in de zomer van 2023 de overstap van Willem II naar Heracles. In Almelo heeft de 27-jarige spits zich uitstekend ontwikkeld; in 62 wedstrijden voor de club was hij 29 keer trefzeker en gaf hij ook vijf assists. Dit seizoen is Hornkamp de topscorer van Heracles met elf goals in vijftien wedstrijden in alle competities. Met name de laatste twee maanden was hij flink op stoom, wat hem op flink wat interesse kwam te staan.

AZ lijkt volgens Boualin nu met de handtekening van Hornkamp aan de haal te gaan. In Alkmaar ligt een meerjarig contract klaar voor de spits. Daar moet hij dit seizoen de concurrentie aangaan met Troy Parrott; de Ier is door de blessure van Mexx Meerdink momenteel de enige optie in de punt van de aanval bij AZ. Ook sorteert de huidige nummer zes van de Eredivisie met de komst van Hornkamp vast voor op een mogelijke zomertransfer van Parrott of Meerdink. Eerder speelde de spits ook al een seizoen in Alkmaar; in 2014/15 was hij actief in de jeugdopleiding van AZ.

Zodra de transfer van Hornkamp in kannen en kruiken is, zal Heracles een recordsom mogen bijschrijven. Op dit moment staat dat record op naam van Lennart Czyborra, die begin 2020 voor 4,6 miljoen euro de overstap maakte naar Atalanta. Hornkamp, die nog een contract heeft tot komende zomer met een optie voor nog een seizoen, moet dus een nog hoger bedrag opleveren.