Bij de Euroborg, het stadion van FC Groningen, is vrijdagavond het ontruimingsalarm afgegaan. De oorzaak: enorme lekkage ter hoogte van ingang 3. Over twee dagen (zondag) speelt De Trots van het Noorden een thuiswedstrijd tegen Eredivisiekoploper PSV.

Het water komt bij de betreffende ingang 'met bakken naar beneden', bericht RTV Noord, dat schrijft dat 'het indringende geluid (van het alarm, red.) in de omgeving van het stadion goed te horen is'. De brandweer doet ter plaatse onderzoek naar de oorzaak van de overlast.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld van FC Groningen heeft meer informatie. "Collega’s zijn op dit moment ter plaatse en onderzoeken de oorzaak", laat de bestuurder weten aan het Dagblad van het Noorden. Het vermoeden bestaat dat er een leiding is gesprongen, de krant spreekt van een transportleiding van de sprinklerinstallatie. Van brand is geen sprake, aldus Van Mosselveld.

FC Groningen schept duidelijkheid: vorstschade de boosdoener

FC Groningen komt op X met een korte verklaring voor de gebeurtenissen. "Vorstschade aan een sprinkler zorgt voor wateroverlast in Euroborg", schrijft de club. "Op dit moment is er geen reden aan te nemen dat de wedstrijd van aanstaande zondag in gevaar is." Groningen begint die dag om 16.45 uur aan het thuisduel met PSV.