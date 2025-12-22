Hugo Borst is er niet over te spreken dat de KNVB pas na het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten om tafel wil met Ronald Koeman over zijn toekomst. De schrijver noemt dit ‘wanbeleid van de ergste orde’.

Koeman beschikt over een aflopend contract bij de KNVB, terwijl de verbintenis van Peter Bosz bij PSV ook komende zomer afloopt. De oefenmeester van de Eindhovenaren hoopt dat hij de nieuwe bondscoach mag worden, maar hoeft niet op een snelle beslissing uit Zeist te rekenen. De KNVB kondigde vorige week namelijk aan pas na het WK een beslissing te willen nemen over het bondscoachschap.

Artikel gaat verder onder video

“Dat is wanbeleid van de ergste orde”, schrijft Borst daarover in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Welke toptrainer is half juli nog vrij om Koeman op te volgen?” Volgens de schrijver is de kans heel groot dat de huidige bondscoach komende zomer niet wil of niet mag verlengen. “Oranje is bepaald geen favoriet voor de wereldtitel, maar de verwachtingen van het publiek zijn idioot hoog. Wanneer mag Koeman eigenlijk door van de weinig transparante KNVB? Bij het bereiken van de achtste finale, de kwartfinale, de halve finale? Alleen bij oogstrelend voetbal?”, vraagt hij zich af.

Borst heeft een duidelijke boodschap voor de huidige bondscoach van het Nederlands elftal. “Het zou Ronald Koeman sieren als hij in de winterstop bekendmaakt dat hij er na deze zomer als bondscoach een punt achter zet”, geeft hij aan. “Zelfregie voor alles. Toch? Het zou tevens een geste zijn naar PSV, dat in dat geval tijdig op zoek kan naar een opvolger voor Peter Bosz.”