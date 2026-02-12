(33) bevindt zich in een uitzichtloze situatie bij MVV Maastricht. De spelmaker, die nog een contract heeft tot medio 2026, traint inmiddels al ruim een half jaar mee met de Onder 21 van de club. Volgens Smeets is de breuk onbegrijpelijk, zeker omdat hij vorig seizoen nog een van de sterkhouders was in de Keuken Kampioen Divisie. De routinier mocht aan de vooravond van het huidige seizoen plotseling vertrekken en is sindsdien verbannen van het eerste elftal. Bij ESPN laat de voormalig Ajax-beul zijn hart spreken.

De problemen begonnen toen Smeets intern zijn onvrede uitte over de sportieve koers van de club. De middenvelder had gehoopt op meer ambitie na zijn terugkeer in Maastricht. "Ik wilde niet nog een seizoen voor plek vijftien voetballen", zo legt Smeets uit over zijn kritische houding. De clubleiding vatte zijn uitspraken echter op als een gebrek aan motivatie en zette hem uit de selectie. Smeets vraagt zich nog dagelijks af hoe de situatie zo heeft kunnen escaleren.

Smeets trekt vergelijking met een huwelijkscrisis

Artikel gaat verder onder video

De rasechte Maastrichtenaar begrijpt niets van de wijze waarop de club met hem omgaat. Smeets traint nog altijd bij de beloften en heeft sindsdien geen contact meer gehad met de hoofdmacht, terwijl hij naar eigen zeggen altijd bereid is geweest om alles te geven. "Als je een keer met je vrouw ruzie hebt, ga je dan ook meteen uit elkaar? Slaap je dan ook meteen een paar maanden bij een vriend? Kom op, hé", aldus de verbaasde middenvelder voor de camera's van de betaalzender.

Hij benadrukt dat hij ondanks de moeizame verstandhouding professioneel blijft: "Hun lezing was dat ze alleen spelers willen hebben die er honderd procent voor gaan. En ik heb tig keer aangegeven dat ik dat wil. Zolang ik onder contract sta bij MVV, blijf ik mijn best doen natuurlijk."

MVV herkent beeld van gebrek aan communicatie niet

Vanuit de club klinkt echter een heel ander geluid over de verbanning. MVV stelt in een officiële verklaring dat zij er alles aan hebben gedaan om de situatie op te lossen, maar dat de houding van de speler een verdere samenwerking in de weg staat. "MVV kiest er bewust voor om te werken met spelers die zich met volledige overgave verbinden aan de club en het team, en die willen bijdragen aan ontwikkeling en prestaties. In deze situatie heeft de club dit onvoldoende teruggezien", zo luidt het standpunt van de huidige nummer veertien van het tweede niveau van Nederland.

De clubleiding bestrijdt bovendien dat er geen overleg is geweest: "Het beeld van een gebrek aan communicatie of medewerking herkent de club echter niet."

Geen akkoord over afkoop van contract

In de afgelopen winterse transferperiode werd geprobeerd om de doorlopende verbintenis van Smeets af te kopen, maar de voorstellen van MVV konden de speler niet bekoren. Smeets spreekt van een gebrek aan respect in de financiële aanbiedingen die hij ontving. "Als je zo laat blijken dat je van me af wil, kom dan met een fatsoenlijke aanbieding en laat zien dat je nog een beetje respect voor me hebt. Maar als dat nog niet kan… Ik zit al acht maanden in deze situatie, dan kan die resterende tijd er ook nog wel bij", zo klinkt het strijdvaardig uit de mond van de spelmaker.

Smeets blijft kritisch op beleid in Maastricht

De club benadrukt dat er wel degelijk pogingen zijn ondernomen om tot een vergelijk te komen. "In de afgelopen maanden heeft MVV zich actief ingespannen om tot een passende oplossing te komen. Daarbij zijn ook passende financiële voorstellen gedaan", aldus de clubleiding. Omdat er geen andere clubs concreet werden voor Smeets, lijkt de situatie voorlopig ongewijzigd te blijven.

Smeets zelf blijft erbij dat de club een verkeerde beslissing heeft genomen door hem buiten de selectie te laten: "Als je uitspreekt dat het op alle fronten beter moet en je gooit dan je beste speler eruit, dat is gewoon krom."

'Icoon' van PSV, beul van Ajax

In seizoen 2015/16 schoot Smeets zijn naam voor eeuwig in de geschiedenisboeken van de Eredivisie. In de laatste speelronde verspeelde Ajax, dat op weg leek naar de landstitel, punten op bezoek bij De Graafschap, dankzij een treffer van Smeets. PSV profiteerde hier optimaal van en greep - tegen alle verwachtingen in - het kampioenschap in de Eredivisie.