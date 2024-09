Woedende Bryan Smeets slaat alarm: 'De hele maatschappij is gewoon naar de klote'

heeft met woede gereageerd op de bedreigingen die Roda JC-speler heeft ontvangen naar aanleiding van zijn winnende treffer in de Limburgse derby tegen MVV Maastricht (1-0). Smeets, speler van MVV, vindt het te gek voor woorden dat Dzepar bedreigingen kreeg na zijn late treffer tegen de Maastrichtenaren.

Dzepar, die in het verleden ook onder contract stond bij MVV, besliste afgelopen weekend de derby tegen MVV met een treffer in extremis. Het leverde de speler van Roda JC de nodige bedreigingen op via sociale media, waar met afschuw op wordt gereageerd. MVV-middenvelder Smeets walgt van de actie van de supporters van de Maastrichtenaren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Advocaat veroordeelde Vloet haalt uit naar Heracles: 'Ze liegen keihard om hun eigen straatje schoon te vegen'

Over mij mogen ze dingen zeggen, en me bedreigen, dat interesseert me niks. Maar je moet niet praten over je familie, je vrouw, je kinderen", zegt Smeets bij de Limburgse omroep L1. "De vraag is: moet je het serieus nemen? Tegenwoordig wel. De hele maatschappij is naar de klote", vindt Smeets. "Je hoeft maar één pipo tegen te komen, die slaat je tegen de grond."

De middenvelder van MVV, die in het verleden ook uitkwam voor De Graafschap en SC Cambuur, verwacht dat het incident grote gevolgen zal hebben. De 31-jarige middenvelder denkt dat er geen supporters van MVV meer mee mogen naar een derby tegen Roda JC en andersom: "We krijgen nooit meer uitsupporters. Dit gaat niet veranderen. ", zegt Smeets over het gedrag van de voetbalsupporters.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eredivisie staat aan de vooravond van een grote verandering

Chris Woerts heeft nieuws: er komt een grote wijziging aan in de Eredivisie.