Stefan de Vrij duidelijk over transfervrije terugkeer bij Feyenoord: 'Eerlijk gezegd...'

laat zich in gesprek met de NOS uit over een mogelijke terugkeer op het oude nest bij Feyenoord. De 33-jarige verdediger loopt komende zomer uit zijn contract bij Internazionale, de club waarmee hij woensdag voor het eerst in zijn loopbaan tégen de Rotterdammers speelt.

De Vrij doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en beleefde er zijn doorbraak in het betaalde voetbal. Na het WK van 2014, waar hij trefzeker was in de legendarische 5-1 zege op regerend wereldkampioen Spanje, werd de verdediger voor zeven miljoen euro verkocht aan Lazio Roma. Vier jaar later vertrok hij transfervrij naar Internazionale, Inmiddels heeft de 73-voudig Oranje-international 267 officiële wedstrijden voor de Nerazzurri achter zijn naam.

Komende zomer loopt het contract van De Vrij in Milaan af. De verdediger werd de voorbije jaren al meermaals voorzichtig in verband gebracht met een terugkeer naar Nederland, waar zowel PSV als Feyenoord een optie zou kunnen zijn. De NOS vraagt De Vrij op de man af hoe hij erover denkt en krijgt een duidelijk antwoord: "Eerlijk gezegd weet ik niet of ik hier ga terugkeren. Ik weet niet of ik überhaupt nog in Nederland komen wonen, want mijn vrouw is niet eens Nederlands." De Vrij trouwde in mei 2024 met de Moldavische Doina Turcanu, met wie hij een jaar eerder zoontje Nolan kreeg. "Bovendien komen er veel dingen bij kijken", vervolgt De Vrij. "Zo heeft Inter nog een optie om mijn contract met een jaar te verlengen. Dat gaan we afwachten. Daarna gaan we eventueel pas verder kijken", geeft de verdediger aan.

'Voor mij was het wel duidelijk dat Van Persie in de voetballerij werkzaam zou blijven'

Woensdagavond staat De Vrij met zijn Italiaanse broodheer tegenover de club waar het voor hem allemaal begon. Kort na de loting liet hij al weten verheugd te zijn over zijn terugkeer in De Kuip, waar hij tussentijds wel regelmatig met het Nederlands elftal speelde maar nog nooit tégen Feyenoord. "Het gaat een hele speciale wedstrijd worden voor mij", zegt De Vrij. Bovendien zit in de persoon van Robin van Persie sinds kort een zijn voormalig Oranje-ploeggenoot als trainer in de dug-out. De oefenmeester memoreerde daar dinsdag op de persconferentie aan en noemde de leergierige De Vrij 'echt een soort spons'. De Vrij zegt zelf: "Zo leergierig als ik was, zo behulpzaam was hij. Robin vond het leuk om de jongere jongens te helpen: voor mij was het wel duidelijk dat hij in de voetballerij werkzaam zou blijven. Hoe ik Robin ken: als een liefhebber die echt gek is op het spelletje. Hij probeerde jonge jongens te helpen en iedereen op zijn gemak te stellen. Daar heb ik hele mooie herinneringen aan."

