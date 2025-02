Feyenoord hoeft tegen Inter geen rekening te houden met 46-voudig international

Internazionale kan voorlopig geen beroep doen op verdediger . De 35-jarige rechtsachter heeft een spierblessure in zijn dijbeen opgelopen. Volgens Italiaanse media moet Darmian beide duels met Feyenoord in de achtste finales van de Champions League missen.

Zelf meldt Internazionale dat het de blessure van Darmian volgende week opnieuw laat onderzoeken. De verdediger is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer Simone Inzaghi en speelde in dertig wedstrijden mee. Wel is de blessure van Darmian een nieuwe tegenvaller voor de Nerazzuri. Internazionale zag eerder al doelman Yann Sommer uitvallen met een gebroken duim. Hij is vorige week hieraan geopereerd.

Voor Feyenoord zijn de blessures aan de kant van Internazionale niet per se slecht nieuws, aangezien de Italiaanse topclub in de achtste finales van de Champions League de tegenstander van de Rotterdammers is. Al kan Inzaghi wel weer beschikken over Marcus Thuram. De 27-jarige spits keert terug van blessureleed en zal naar verwachting in De Kuip een spitsenduo gaan vormen met Lautaro Martinez.

Naast de blessures van Sommer en Darmian, zal Inter het ook moeten stellen zonder middenvelder Valentín Carboni. Daarnaast zijn Raffaele Di Gennaro, Carlos Augusto en Nicola Zalewski twijfelgevallen voor het tweeluik met Feyenoord. Zelf heeft de Stadionclub ook te maken met de nodige blessures. Jordan Lotomba, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Justin Bijlow, Gernot Trauner, In-Beom Hwang, Bart Nieuwkoop, Quinten Timber, Facundo González, Calvin Stengs en Plamen Andreev zitten op het moment van schrijven allemaal in de lappenmand.

De heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League wordt op dinsdag 5 maart om 18.45 uur gespeeld in De Kuip. De return is een week later op woensdag 12 maart. Dan wordt er om 21.00 uur afgetrapt in het Giuseppe Meazza.

Le condizioni di Matteo Darmian — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 27, 2025

