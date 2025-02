Mossou hoort iets ongelooflijks bij Feyenoord-presentatie Van Persie: 'Hoe krijg je het uit je bek?'

Sjoerd Mossou heeft uitgehaald naar Feyenoord-persvoorlichter Raymond Salomon. De woordvoerder van de Rotterdammers gaf vrij ongebruikelijk zijn eigen mening over een stuk in de Leeuwarder Courant over het vertrek van Robin van Persie bij sc Heerenveen. De journalist vindt het onbegrijpelijk dat Salomon zich roerde en stelt dat de persvoorlichter zijn mond moet houden.

Volgens het Friese medium heeft het vertrek van Van Persie voor 'opluchting' gezorgd in Friesland. De samenwerking tussen Van Persie, zijn staf en de andere geledingen binnen Heerenveen verliep verre van optimaal, bleek uit een reconstructie. De voormalig topspits zou te veel zijn eigen koers varen, afspraken 'herzien of schrappen' en soms emotioneel uit de hoek komen. "Dan kan hij volgens ingewijden met deuren en met zijn hand op tafels slaan, weglopen bij discussies en wijzen op de strepen op zijn mouw: hij is de trainer. Hij bepaalt. Hij is de baas", klonk het bijvoorbeeld.

Van Persie reageerde maandagmiddag tijdens zijn presentatie op het stuk in de Leeuwarder Courant. De 41-jarige coach liet weten wel wat quotes te hebben gezien, maar dat hij niet alles heeft gelezen. Na de reactie reageerde ook woordvoerder Raymond Salomon plotseling op het stuk. "Misschien eens iets minder verhalen met alleen maar anonieme bronnen. Maar dat is mijn persoonlijke mening”, sprak hij.

Tijdens de AD Voetbalpodcast haalt Mossou het artikel in de Friese krant ook nog even aan. "Daar zat gewoon goed onderzoekswerk in en je kon teruglezen dat de verslaggever op de hoogte was van wat er bij de club allemaal speelde. Dan zeggen mensen vaak: een reconstructie, dat is achteraf. Ja, dat is inherent aan een reconstructie.”

Vervolgens komen de uitlatingen van Salomon ter sprake. "Op een gegeven moment ging Raymond Salomon midden in de persconferentie opeens zijn mening geven over dat stuk. Wat hij riep? Dat was het allermooiste eraan, hij zei opeens lukraak: misschien moeten we wat minder stukken maken met anonieme bronnen", aldus Mossou.

'Vak van Salomon is anonieme bron zijn'

“Het allermooiste vind ik nog daaraan: Raymond Salomon, de persvoorlichter, communicatiemanager van de directie van Feyenoord, zijn vak is anonieme bron zijn. Dat is een levende anonieme bron en die gaat dan roepen: misschien moeten we minder anonieme bronnen raadplegen. Dan denk ik: houd even gauw je mond", vervolgt Mossou.

Presentator Etienne Verhoeff stelt vervolgens dat als Salomon Mossou volgende week belt om hem even anoniem wat in te fluisteren over de Feyenoord-directie, dat Mossou dan moet zeggen dat hij geen anonieme bronnen raadpleegt. "Wij doen niet aan anonieme bronnen Raymond. Scheer je weg”, reageert Mossou daar vervolgens met een knipoog op, waarna hij serieus hervat. “Maar hoe krijg je het uit je bek zeg? In die rol. Kom op man.”

“Dat is juist wat een perschef, een marketing en communicatiemedewerker moet doen natuurlijk. Een beetje control the news is dat", reageert Verhoeff daarop, waarna Mossou het volledig met hem eens is. "Dat is nota bene zijn baan, dus waar heb je het over. Maar goed."

Mossou licht gang van zaken bij reconstructie toe

Vervolgens gaat Mossou in op hoe het er bij een maken van een reconstructie aan toegaat. "Als je een goede reconstructie wil maken, en je praat met veel mensen die je betrouwbaar acht en die jou de informatie geven en willen schetsen hoe een situatie zich heeft ontwikkeld, dan is dat in 99 van de 100 gevallen met mensen die dat niet met naam en toenaam willen vertellen", aldus Mossou.

"Dat kan hun relatie schaden ten opzichte van de club, een speler of een oud-collega. Daar kun je heel geheimzinnig over gaan doen, maar zo werkt de wereld al honderd jaar. Als journalist is het je taak om zoveel mogelijk mensen te spreken zodat je een betrouwbaar totaalbeeld kunt schetsen op basis van wat al die mensen, soms informeel, soms zijdelings, soms in een uitgebreid gesprek, jou vertellen. Je krijgt een berg met informatie en uit die informatie probeer jij het realistische en eerlijke verhaal te schetsen. Dat is ook wat hier is gebeurd. Daar is niks vreemds aan”, besluit Mossou.

