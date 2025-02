'Vertrek Van Persie naar Feyenoord zorgt voor opluchting bij Heerenveen'

Het aanstaande vertrek van hoofdtrainer Robin van Persie naar Feyenoord zorgt er niet alleen voor dat sc Heerenveen plotseling op zoek moet naar een nieuwe coach, maar leidt binnen de club óók tot 'opluchting'. Dat schrijft de Leeuwarder Courant althans in een reconstructie van het dikke halfjaar dat de trainer aan het roer stond in het Abe Lenstra Stadion. De samenwerking tussen Van Persie, zijn staf en de andere geledingen binnen de club verliep verre van optimaal, zo blijkt uit het uitgebreide relaas.

Van Persie, die eerder in de jeugdopleiding van Feyenoord werkte, staat dit seizoen in Friesland voor het eerst op eigen benen op het hoogste niveau. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal begon vol goede moed aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in de Eredivisie en presenteert zich 'buitengewoon benaderbaar', schrijft verslaggever Sander de Vries van bovengenoemde krant. Toch waren er reeds in de voorbereiding al 'haarscheurtjes' in de staf waarneembaar: "Van Persie vaart vanaf zijn eerste werkweek zijn eigen koers." Daarbij trekt hij zich maar beperkt wat aan van de verschillende specialisten, zoals als kracht- en performancetrainers en de medische staf. "Het uitlopen van trainingen, besprekingen en daarmee het dagprogramma. Het herzien of schrappen van afspraken. Het gebeurt geregeld en daarmee bezorgt Van Persie zijn collega’s overwerk en frustraties", weet De Vries.

Aan het einde van de voorbereiding wordt binnen de staf gestemd over de positie van eerste doelman. Andries Noppert krijgt vijf stemmen, Mickey van der Hart maar eentje, weet De Vries. Van Persie kiest echter tóch voor laatstgenoemde. Exact hetzelfde gebeurt bij de rechtsbackpositie waar de keuze gaat tussen Oliver Braude en Denzel Hall. Het leidt tot niets minder dan 'een breuk'. Na een wisselvallige competitiestart gaat Heerenveen in september keihard onderuit in het uitduel bij AZ, dat de Friezen met maar liefst 9-1 op de broek geeft. Drie dagen later verliest Heerenveen met 2-0 van FC Twente. Hoewel 'de schade beperkt blijft', schrijft De Vries, lopen 'sommige relaties wel onherstelbare schade op' binnen de club.

'Van Persie slaat met deuren en loopt weg bij discussies'

In de spelersgroep is ondertussen het vertrouwen 'weggeëbd' omdat Van Persie eigenlijk maar twee spelers altijd laat staan: Luuk Brouwers en Mats Köhlert. De manier van communiceren van de trainer helpt daar ook niet bepaald bij: "Naast vrolijk en charismatisch heeft hij ook een andere kant. Van Persie kan hard uit de hoek komen. Zeker als emoties de overhand nemen. Dan kan hij volgens ingewijden met deuren en met zijn hand op tafels slaan, weglopen bij discussies en wijzen op de strepen op zijn mouw: hij is de trainer. Hij bepaalt. Hij is de baas." Tel daarbij op dat de trainer ellenlange teambesprekingen houdt, waarbij een speler 'bevangen door stress geen woord kan uitbrengen als hij eens door Van Persie wordt aangesproken', en het is duidelijk dat de sfeer allerminst opperbest was in het voorbije halfjaar. "Een aanzielijk deel van deze spelersgroep mist warmte en aandacht", schrijft De Vries dan ook.

Een overleg tussen technische staf en scouting, dat afgelopen najaar plaatsvond, leidde tot een 'fikse woordenwisseling' waarin Van Persie zijn ongeloof uitspreekt over het feit dat hij 'zo'n slechte selectie heeft'. Algemeen directeur Ferry de Haan 'zegt onder meer dat Van Persie zich maar eens moet afvragen waarom zijn team zich niet ontwikkelt', schrijft De Vries. "Het voorval onderstreept wat menigeen in het Abe Lenstra-stadion al langer weet. Het is met Van Persie uiterst moeilijk samenwerken." Dat de trainer nu lijkt te gaan vertrekken naar zijn oude liefde, leidt dan ook tot opluchting bij verschillende betrokkenen. "Het bezorgt Heerenveen een acuut probleem, met nog elf wedstrijden te spelen. Maar tegelijk lost het vertrek van Van Persie ook een boel problemen op", aldus De Vries.

