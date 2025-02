Van Hanegem verbaasd over 'vreemde' keuze van Feyenoord: 'Waar slaat dit nou op?'

Willem van Hanegem vindt het 'vreemd' dat Feyenoord voor Robin van Persie gaat als nieuwe trainer. De voormalig trainer van de Rotterdammers heeft desalniettemin wel een belangrijk advies voor de aanstaand trainer van de Stadionclub.

Brian Priske werd begin vorige week voorafgaand aan het tweeluik met AC Milan ontslagen als trainer van Feyenoord. Pascal Bosschaart nam het stokje op interim-basis over van de Deen, maar de 44-jarige Rotterdammer beschikt niet over de juiste papieren. Vandaar dat de clubleiding is gaan zoeken naar een trainer die het definitief kan overnemen van Priske. Het is de bedoeling dat Van Persie na het duel van Feyenoord met Almere City aan de slag gaat in De Kuip.

De keuze is daarbij gevallen op Van Persie, met wie woensdag een persoonlijk akkoord werd bereikt. Inmiddels zijn sc Heerenveen en Feyenoord ook akkoord over de transfer van de 41-jarige trainer, aldus het Algemeen Dagblad. Van Hanegem heeft zijn vraagtekens bij de beslissing van Feyenoord. "Ik vind het wel een beetje vreemd. Dan denk ik: ja, waar slaat dit nou op? Maar als ze hem nemen, dan gaan we het zien", aldus De Kromme in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad.

Vervolgens blikt Van Hanegem, die zelf trainer is geweest van onder meer Feyenoord, Al-Hilal, FC Utrecht en AZ, terug op zijn eigen trainerscarrière. "Ik heb precies hetzelfde gehad hier bij Feyenoord. Ik zat bij een tweede amateurclub in Utrecht en ik had geen diploma's en dus moest ik op en daarna mocht ik bij Feyenoord trainer worden. Dus zo moeilijk is het niet."

Van Hanegem heeft advies voor Van Persie

Wessel Penning geeft aan dat het een keuze van Feyenoord is die je niet zien aankomen en benoemt dat Van Hanegem liever Mark van Bommel als trainer van de Rotterdammers had gezien. "Hij heeft wat meer ervaring", stelt De Kromme, die wel snapt dat Van Persie het doet. "Ja, maar hij moet niet komen met de opmerking: ik kom de club redden. Daar krijg je ook de hik van. Je doet het of je doet het niet. Laten we nou eerst eens even rustig gaan kijken."

"Bij Heerenveen kwam hij ook met heel veel verwachtingen binnen", gaat Van Hanegem verder. "Ik dacht toen: doe nou gewoon normaal. Laat hem nou gewoon bouwen. Je kunt wel binnenkomen met: we gaan dit en we gaan zus en zo doen, maar doe gewoon rustig. De clubs in de Eredivisie zijn niet zo bijzonder, dus zo moeilijk is het allemaal niet. Hij was wel een hele geweldige speler. En dat hij met 9-1 verloren heeft bij Heerenveen zegt helemaal niets. Dat is mij ook weleens overkomen."

