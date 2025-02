Bosschaart spreekt zich uit over Van Persie: 'Ik zou echt een debiel zijn als...'

Pascal Bosschaart zou een terugkeer van Robin van Persie bij Feyenoord toejuichen. Hoewel de interim-trainer niets los wil laten over zijn mogelijke opvolger bij de Rotterdammers, vindt hij Van Persie, ondanks zijn onervarenheid, wel een geschikte man voor Feyenoord.

Brian Priske werd begin vorige week voorafgaand aan het tweeluik met AC Milan ontslagen als trainer van Feyenoord. Bosschaart nam het stokje van de Deen over en wist de Milanezen uit te schakelen in de Champions League. Toch komt er een einde aan zijn avontuur als interim-trainer, omdat Feyenoord rond is met Van Persie.

Artikel gaat verder onder video

"Er is nog steeds niet bekendgemaakt door de club, dus het zou een van de laatste wedstrijden kunnen zijn, maar er is nog niets officieel. Zolang er niets bekend is, is het niet aan mij om iets kenbaar te maken. Je mag me alles vragen, maar ik kan er niets over zeggen", aldus Bosschaart op de persconferentie voorafgaand aan de ontmoeting met Almere City.

"Ik heb er enorm van genoten en geniet er nog steeds van. Ik ben er trots op dat ik een podium heb kunnen krijgen, de club heb kunnen helpen en mezelf heb kunnen laten zien. Uiteindelijk wil ik zelf hoofdtrainer worden en mijn papieren halen. Het had ook fout kunnen gaan en dan had mijn carrière een deukje opgelopen, maar het is goed gegaan", vervolgt de interim-trainer.

Bosschaart lovend over Van Persie

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Van Persie wordt gepresenteerd als nieuwe trainer van Feyenoord. "Ik zou echt een debiel zijn als ik zou zeggen dat hij geen geschikte man is", reageert Bosschaart op de vraag of Van Persie een geschikte trainer voor de Rotterdamse clubs is. "Dat is heel gek, toch? Of is dat een hele gekke gedachte?

"Ik denk dat Robin een fantastische staat van dienst heeft. Hij heeft het bij sc Heerenveen volgens mij naar behoren gedaan. Hij wil altijd voetballen. Maar zolang Feyenoord niets bekendmaakt kunnen we over trainers praten, alleen dadelijk ga ik iets zeggen wat ik helemaal niet hoor te zetten. Feyenoord moet eerst met een statement naar buiten komen en dan kun je denk ik wel over de kandidaat praten. Ik denk dat hij zeker wel een goede trainer is."

Van Persie afgelopen zomer te licht bevonden door Feyenoord

Van Persie was afgelopen zomer ook in beeld bij Feyenoord voor de opvolging van Arne Slot, maar werd destijds te licht bevonden door Feyenoord. Bosschaart wordt daarmee geconfronteerd, maar kan daar weinig mee. "Ik denk dat hij een trainer is met heel veel ambitie. Dat is denk ik ook wel een mooie discussie, want wanneer ben je goed genoeg? Wanneer heb je ervaring? Je moet een keer ergens gaan starten en die ervaring ga je vanzelf opdoen. Zo ben ik ook jaren geleden gestart als assistent. Ik heb het een aantal keren over mogen nemen als hoofdtrainer. Dus wanneer heb je ervaring? Dat vind ik een heel breed begrip, ervaring", besluit Bosschaart.

