Feyenoord krijgt Robin van Persie-advies uit een wel heel opvallende hoek

Na het ontslag van Brian Priske bij Feyenoord is de club op zoek naar een nieuwe trainer. Daarbij passeren meerdere namen de revue. Als het aan Pierre van Hooijdonk ligt, wordt Robin van Persie de nieuwe coach van de Rotterdammers. En dat is frappant, aangezien ze in het verleden vaak ruzie met elkaar hadden.

Het duo heeft een langlopend conflict achter de rug en zullen nooit echt vrienden worden. Zo noemde Van Hooijdonk Van Persie ooit een klootzak en sloeg laatstgenoemde onder andere terug in interviews rondom het WK van 2014. In hun gezamenlijke tijd bij Feyenoord, aan het begin van deze eeuw, boterde het voor het eerst niet tussen de beide oud-voetballers.

Artikel gaat verder onder video

Nu komt Van Hooijdonk met de naam van Van Persie op de proppen, als het gaat over een opvolger van interim-trainer Pascal Bosschaart. "Als ik dan toch een naam moet noemen, die het meest en best gedragen wordt, is het eigenlijk Robin van Persie", zo stelt Van Hooijdonk bij Ziggo Sport. Noa Vahle lijkt dat nog wat vroeg te vinden. Van Persie (nu sc Heerenveen) is nog niet eens één volledig seizoen actief als oefenmeester. "Nu al?", vraagt Vahle zich dan ook af.

LEES OOK: Opstelling Feyenoord: Bosschaart kiest voor extra verdediger tegen AC Milan

Van Hooijdonk legt zijn keuze verder uit. "Dan heb je in ieder geval geen gezeik binnen je club. Dat blijkt nu het grootste probleem." De analist, die zich vooral focust op de Nederlandse Eredivisie, komt dan met een opvallende opmerking. "Ik hoor dat Robin een hele goede trainer schijnt te zijn. Weinig ervaring, ja dat klopt. Maar als Robin slim is, doet hij het niet."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kraay junior weet wie trainer van Feyenoord moet worden: 'Zou daar heel goed passen'

Hans Kraay junior noemt de meest geschikte kandidaat om Brian Priske op te volgen bij Feyenoord.