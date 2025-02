Opstelling Feyenoord: Bosschaart kiest voor extra verdediger tegen AC Milan

De opstelling van Feyenoord voor de return tegen AC Milan in de Champions League-tussenronde is bekend. De wedstrijd begint om 18:45 uur in San Siro. Interim-trainer Pascal Bosschaart kiest voor een extra verdediger tegen i Rossoneri.

Feyenoord blijft, ook onder de interim-trainer, worstelen met een enorme lijst aan geblesseerden. Bosschaart moest afgelopen week lijdzaam toezien hoe nog eens twee spelers die in de heenwedstrijd in de basis verschenen afhaakten voor de return. Voor aanvoerder Quinten Timber zit het seizoen er zelfs helemaal op, zo werd maandag duidelijk. Ook spits Ayase Ueda is er niet bij. Bovendien is Bart Nieuwkoop, die er in De Kuip al niet bij was, vermoedelijk óók maanden uit de roulatie.

Buiten dat drietal kan Bosschaart in San Siro geen beroep doen op de langer geblesseerden Justin Bijlow en Jordan Lotomba. Ook voor Gernot Trauner, Facundo González, Ramiz Zerrouki en In-beom Hwang komt het duel in Italië te vroeg. Quilindschy Hartman en winteraanwinsten Stéphano Carillo en Oussama Targhalline zijn op hun beurt dan weer niet ingeschreven voor de knock-outfase van de Champions League. Vlak voor de wedstrijd werd bekend dat Julián Carranza niet vanaf het begin mee kan doen, omdat hij ziek is geweest. Het enige goede nieuws is dat Calvin Stengs wél op het vliegtuig naar Milaan is gestapt. De aanvallende middenvelder kan in San Siro een half uur in actie komen, maakte Bosschaart maandag duidelijk.

Timon Wellenreuther verdedigt dinsdagavond, zoals gebruikelijk, het doel van Feyenoord. Achterin starten Givairo Read en Gijs Smal op de backposities. Thomas Beelen en Dávid Hancko vormen het centrum, net als tegen NAC. Op het middenveld zijn winteraankoop Jakub Moder en Antoni Milambo opnieuw van de partij, maar is de tegenvallende Luka Ivanusec geslachtofferd. Bosschaart kiest voor Hugo Bueno in de basis, al staat hij slechts op papier opgesteld op het middenveld. De Spanjaard begint vanaf de linksbuitenpositie en Igor Paixão neemt de 'tien'-positie over. Anis Hadj Moussa start op de rechtervleugel en Zepiqueno Redmond is vanwege de absentie van Carranza en Ueda de spits van dienst.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Paixão; Hadj Moussa, Redmond, Bueno.

Opstelling AC Milan: Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, Félix, Leão, Giménez.

