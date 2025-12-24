Live voetbal 1

AC Milan ontbindt contract 'vergeten' Liverpool-held Divock Origi (30)

Divock Origi bij AC Milan
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
24 december 2025, 13:24

Divock Origi kan transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. AC Milan heeft het contract van de dertigjarige Belg, die zich in het verleden onsterfelijk maakte bij Liverpool, ontbonden.

Origi speelde in 2019 een cruciale rol bij de Champions League-winst van Liverpool. In de return van de halve finale op Anfield, tegen FC Barcelona, droeg de Belgische spits met twee treffers bij aan de sensationele 4-0 zege waarmee The Reds de 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd wegpoetsten. De andere twee doelpunten kwamen die gedenkwaardige avond op naam van Georginio Wijnaldum. Een kleine maand later bepaalde Origi de eindstand in de finale tegen Tottenham Hotspur vlak voor tijd op 0-2, waardoor het Liverpool van toenmalig trainer Jürgen Klopp de 'cup met de grote oren' voor de zesde keer in de clubgeschiedenis wist te winnen.

In Liverpool moest Origi echter veelal genoegen nemen met een rol als invaller, omdat Roberto Firmino in die tijd onomstreden was in de punt van de gevreesde aanval die hij vormde met Sadio Mané en Mohamed Salah. In 2022 vertrok de Belg dan ook transfervrij naar Italië, waar AC Milan hem een riant contract voorschotelde. Met het schamele aantal van twee (!) doelpunten in 36 officiële wedstrijden wist Origi het vertrouwen echter nooit terug te betalen. Vorig seizoen keerde hij op huurbasis terug in Engeland, bij Nottingham Forest. Ook daar was hij met één goal in 22 wedstrijden niet bepaald trefzeker.

Afgelopen zomer keerde Origi terug bij Milan, maar in de praktijk was zijn rol volledig uitgespeeld. De Belg trainde al niet meer mee met de eerste selectie, maar werkte volgens L'Équipe in zijn eentje met een privétrainer. Pogingen van de Rossoneri om zijn contract te ontbinden - Origi verdiende naar verluidt zo'n drie ton per maand - werden volgens Italiaanse media categorisch tegengewerkt door de speler zelf, die vanwege 'belastingredenen' zijn verbintenis wilde aanhouden. Blijkbaar is er nu tóch een doorbraak geforceerd: Milan meldt via de officiële kanalen dat het contract van Origi 'met wederzijds' goedvinden is ontbonden.

