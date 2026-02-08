PSV sloeg tientallen miljoen euro’s voor af, omdat er geen vervanger voor de spits gevonden kon worden. Volgens Mario Been loopt in de Eredivisie echter een geschikte kandidaat rond: van Sparta Rotterdam.

In de voorbije transferperiode was Fulham bereid om fors te betalen voor Pepi: een bedrag van 35 à 37 miljoen euro werd genoemd. PSV hield de spits binnenboord, maar vlak na het verstrijken van de deadline werden de gesprekken met Fulham wel weer hervat. De kans bestaat dus dat Pepi in de zomer alsnog de oversteek maakt naar Londen.

Been: 'Lauritsen echt een goede spits'

Volgens analist Mario Been kan Lauritsen in dat geval een geschikte opvolger zijn. "Dat vind ik nou echt een goede spits", zei Been zaterdagavond, nadat Lauritsen goed was voor een treffer tegen Fortuna Sittard (2-2). “Hij loopt uit zijn contract bij Sparta. Ik had als PSV Ricardo Pepi voor 35 miljoen euro weggedaan, en hem gehaald."

“Daar zal PSV een ander idee over hebben", beseft Been desalniettemin. Sjoerd Mossou legt Been de vraag voor: "En Lauritsen dan als backup-spits bij PSV, of ook als eerste spits?" Been antwoordt daarop: "Volgend jaar als backup-spits. En nu zou je hem in sommige wedstrijden kunnen gebruiken.”

Been ziet zelfs mogelijkheden voor een basisrol. "Je zou hem nu eerste spits kunnen maken. Zeker in de Nederlandse competitie", oordeelt hij. “Het is een Luuk de Jong 2.0. Je kan op een andere manier spelen. Een heerlijke speler om erbij te hebben.”

Lauritsen (28) staat sinds 2022 onder contract bij Sparta en is na dit seizoen transfervrij. De Noorse spits was tot dusver goed voor 49 doelpunten in 131 wedstrijden voor de Rotterdammers van trainer Maurice Steijn.