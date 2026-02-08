Live voetbal

Mario Been: 'Ik zou Pepi voor 35 miljoen verkopen en Lauritsen halen'

Sparta Rotterdam-spits Tobias Lauritsen
Foto: © Imago
8 februari 2026, 10:00

PSV sloeg tientallen miljoen euro’s voor Ricardo Pepi af, omdat er geen vervanger voor de spits gevonden kon worden. Volgens Mario Been loopt in de Eredivisie echter een geschikte kandidaat rond: Tobias Lauritsen van Sparta Rotterdam.

In de voorbije transferperiode was Fulham bereid om fors te betalen voor Pepi: een bedrag van 35 à 37 miljoen euro werd genoemd. PSV hield de spits binnenboord, maar vlak na het verstrijken van de deadline werden de gesprekken met Fulham wel weer hervat. De kans bestaat dus dat Pepi in de zomer alsnog de oversteek maakt naar Londen.

Been: 'Lauritsen echt een goede spits'

Volgens analist Mario Been kan Lauritsen in dat geval een geschikte opvolger zijn. "Dat vind ik nou echt een goede spits", zei Been zaterdagavond, nadat Lauritsen goed was voor een treffer tegen Fortuna Sittard (2-2). “Hij loopt uit zijn contract bij Sparta. Ik had als PSV Ricardo Pepi voor 35 miljoen euro weggedaan, en hem gehaald."

“Daar zal PSV een ander idee over hebben", beseft Been desalniettemin. Sjoerd Mossou legt Been de vraag voor: "En Lauritsen dan als backup-spits bij PSV, of ook als eerste spits?" Been antwoordt daarop: "Volgend jaar als backup-spits. En nu zou je hem in sommige wedstrijden kunnen gebruiken.”

Been ziet zelfs mogelijkheden voor een basisrol. "Je zou hem nu eerste spits kunnen maken. Zeker in de Nederlandse competitie", oordeelt hij. “Het is een Luuk de Jong 2.0. Je kan op een andere manier spelen. Een heerlijke speler om erbij te hebben.”

Lauritsen (28) staat sinds 2022 onder contract bij Sparta en is na dit seizoen transfervrij. De Noorse spits was tot dusver goed voor 49 doelpunten in 131 wedstrijden voor de Rotterdammers van trainer Maurice Steijn.

Zie je Tobias Lauritsen als een goede vervanger van Ricardo Pepi?

Tobias Lauritsen

Tobias Lauritsen
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 28 jaar (30 aug. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
0
0
2025/2026
Sparta
22
10
2024/2025
Sparta
33
10
2023/2024
Sparta
32
13

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
NEC
21
21
41
3
Feyenoord
21
19
39
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

