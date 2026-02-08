John van den Brom gaat binnenkort in gesprek met Erik ten Hag over zijn toekomst als trainer van FC Twente. Het contract van Van den Brom loopt na dit seizoen af. In gesprek met ESPN wil Van den Brom nog niet veel kwijt over het contact met de nieuwe technisch directeur.

“Het is bekend dat Erik begonnen is bij de club”, zegt Van den Brom desgevraagd, kort na de 5-0 overwinning op sc Heerenveen. “Dan is het logisch dat je vaker daadwerkelijk op de club bent. Dat is goed. De komende weken en maanden zal het veel frequenter gaan voorkomen, dat is logisch.”

“Uiteindelijk is alle hulp en steun gericht op het einddoel: wij willen heel graag Europees voetbal halen. Daar kunnen we alle hulp en steun van de mensen met kennis – en we hebben binnen de club gelukkig veel kennis – goed gebruiken. Dat vind ik mooi”, zegt de trainer, wiens ploeg momenteel zesde staat.

Ten Hag is op 1 februari begonnen en een van zijn eerste dossiers is de toekomst van de trainer. “We hebben een datum gepland”, erkent Van den Brom. “Maar die benoem ik verder niet, want dan gaat alle focus daar weer op. Of het ver weg is? Nee, niet zo ver. Maar nu zeg ik alweer te veel.”

'Van den Brom gaat vertrekken'

Eerder deze week voorspelde Valentijn Driessen nog dat Van den Brom zal vertrekken. “Er gaat nog gesproken worden met hem. Ik weet niet op welke datum, maar dan krijgt hij te horen dat hij naar een andere werkgever mag uitzien. Die gaat niet blijven. Als er een nieuwe technisch directeur komt, wil die ook zijn eigen mensen meenemen”, zei de chef voetbal van De Telegraaf.

Van den Brom nam dit seizoen al na vijf wedstrijden het stokje over van Joseph Oosting, die wegens de teleurstellende seizoenstart al snel op straat werd gezet door Twente. Met drie overwinningen startte hij uitstekend, maar daarna werden de resultaten toch wat teleurstellender. Deze week werd Twente door AZ ook uitgeschakeld in de KNVB Beker. De ruime zege op Heerenveen was dan ook een flinke opsteker.

“Dit is natuurlijk een enorme ontlading bij ons, voor alles en iedereen”, zegt Van den Brom. “Ook de supporters waren geweldig vandaag. De teleurstelling van dinsdag hebben we best wel gevoeld, dan is er maar één manier om die kater weg te spoelen. Dat is met een wedstrijd als deze. Voor zowel de fans als de spelers een heel groot compliment.”