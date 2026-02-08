Bas Sibum heeft begrepen dat het sentiment onder supporters een belangrijke rol speelde bij zijn ontslag als trainer van Heracles Almelo. In oktober werd hij na tien wedstrijden ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.

Sibum was bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Heracles en kreeg dus maar kort de tijd. Na een seizoensstart met drie punten uit tien wedstrijden moest hij de laan uit, terwijl technisch directeur Nico-Jan Hoogma ook opstapte. Inmiddels is Ernest Faber de nieuwe trainer van Heracles.

Artikel gaat verder onder video

Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Sibum de vraag of supporters de macht hebben een trainer te ontslaan. “Dat is gebleken. Je hoort achteraf hoe het gegaan is. Bij mijn ontslag werd gezegd: ‘Je gaat er volledig onterecht en onrechtvaardig uit’. Dan is het wel vervelend naar huis rijden. Door wie dat werd gezegd? Als je vertrekt, heb je een gesprek met de directie. Er werd gezegd: ‘Onterecht en onrechtvaardig’. Dat was hun gevoel daarbij. Mijn gevoel ook.”

“Dat is ook de voetballerij”, realiseert Sibum zich. “Xabi Alonso is een held in Spanje, aanvoerder geweest van het nationale team, aanvoerder van Real Madrid, een held bij Real Madrid, maar gaat er na zes maanden uit. Nadat hij een middenmoter in Duitsland kampioen maakt! Of het nou Ten Hag is, Joseph Oosting of ik: dit is hoe het gaat. Dat moeten we als trainers accepteren. Daar word je ook voor betaald."

'Hans, dit is geen nieuws toch?'

Sibum herhaalt desgevraagd dat de druk van supporters te groot werd. “Onder druk wordt alles vloeibaar. Ik heb achteraf begrepen dat de supporters daar wel een grote rol in hebben gehad, ja.” Kraay vraagt nogmaals of supporters dus een trainer kunnen ontslaan. “Hans, je loopt al honderd jaar mee. Dat is geen nieuws toch?”, luidt het antwoord van Sibum.

Onder Sibum leed Heracles forse nederlagen tegen FC Utrecht (4-0), NEC (1-4), FC Groningen (3-0), Feyenoord (0-7) en FC Volendam (3-0). Na die laatste wedstrijd uitte Sibum zich erg kritisch op zijn spits Mario Engels, die een rode kaart kreeg. Een dag later werd Sibum ontslagen, maar het interview speelde volgens de trainer geen rol. “Maar ik zat fout en had het niet moeten doen. Je moet een speler beschermen. Het was veel krachtiger geweest als het vanuit de groep was gekomen en ik het binnenskamers had gedaan.”