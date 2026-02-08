Boekhoorn: 'NEC - Real Madrid in De Goffert, Ajax en Feyenoord kansloos met zak geld'

Het vertrouwen is groot bij NEC. Suikeroom Marcel Boekhoorn spreekt zondag op de Nijmeegse Herenzitting de ambitie uit om ‘een van de meest succesvolle clubs van Nederland’ te worden. Bovendien wil hij trainer Dick Schreuder onder geen beding laten vertrekken. Algemeen directeur Wilco van Schaik is iets voorzichtiger.

Boekhoorn en Van Schaik geven vanuit de Nijmeegse Herenzitting een gezamenlijk interview aan ESPN. Allereerst komt het aanblijven van Kodai Sano ter sprake: Boekhoorn bevestigt dat Nottingham Forest een bod van twintig miljoen euro uitbracht. “Maar we hebben een heel grote kans om Europees te gaan voetballen volgend seizoen. Ajax en Feyenoord zijn absoluut niet zo sterk als andere jaren."

"Wij spelen op dit moment de sterren van de hemel. Dus we gaan gewoon door en proberen Europees voetbal te halen. Daarom hebben we Sano niet verkocht”, maakt de geldschieter duidelijk. Het levert Boekhoorn een luid applaus op. “Je hoort dat iedereen het ermee eens is.”

“Heel Nijmegen is gek”, voegt Van Schaik toe. “Het leeft, de club leeft. Mensen zijn trots op de club. We knijpen ons elke dag in de arm. Heel Nijmegen geniet.” Boekhoorn wil zich nog niet rijk rekenen, maar dat blijkt moeilijk. “Er zijn nog dertien wedstrijden te gaan, dus er kan nog van alles gebeuren. Maar ik maak me geen enkele zorgen. We zijn in bloedvorm, het komt helemaal goed. Volgend jaar gewoon NEC – Real Madrid in De Goffert!”

Toekomst van Dick Schreuder

Dick Schreuder krijgt veel lof toegezwaaid voor de resultaten en het spel van NEC. Boekhoorn wil hem niet laten gaan. “Dick Schreuder heeft voor drie jaar bij ons getekend, heeft het geweldig naar zijn zin, doet het uitstekend en die blijft de komende drie jaar gewoon bij ons. Wat als Ajax of Feyenoord met een zak geld komt? Dat maakt niet uit, geen schijn van kans.”

Van Schaik vult aan: “Wij zijn natuurlijk supertevreden over Dick Schreuder. Iedereen zegt altijd dat alles te koop is, maar wij hebben ook in de transferwindow laten zien dat we met iets moois bezig zijn. We zijn ook altijd met Dick in gesprek over de toekomst. We richten ons nu op dit seizoen, dat is het allerbelangrijkste. We rekenen ons niet rijk, maar er is gewoon veel plezier.”

Boekhoorn wil de komende jaren geld blijven investeren in NEC. “Mijn vrouw bemoeit zich daar godzijdank niet mee”, antwoordt hij op een vraag van Hans Kraay junior. Boekhoorns vrouw is Rebecca Cabau van Kasbergen, de zus van Yolanthe.

“Ik heb het zelf eerlijk verdiend, dus mag ermee doen wat ik wil. Ik heb mijn vader beloofd voor die club te zorgen. Ik vind het zelf ook hartstikke leuk. We gaan de komende jaren met volle vaart proberen om van NEC een van de meest succesvolle clubs van Nederland te maken.”