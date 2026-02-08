Te Kloese om veiligheidsredenen niet bij FC Utrecht - Feyenoord

Algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord is zondag niet aanwezig bij de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De clubbestuurder heeft het dringende advies gekregen om om veiligheidsredenen weg te blijven uit Stadion Galgenwaard, na ernstige bedreigingen in de nasleep van de kansloze 3-0 nederlaag tegen PSV.
Te Kloese werd de afgelopen week telefonisch lastiggevallen en bedreigd. De politie heeft inmiddels een 24-jarige Hagenaar aangehouden, die ervan wordt verdacht het mobiele telefoonnummer van de Feyenoord-directeur op internet te hebben verspreid.
In het onderzoek heeft de politie een grote groep personen per sms opgeroepen om de bedreigingen per direct te staken. De nummers werden herleid tijdens het lopende onderzoek naar de intimidaties aan het adres van Te Kloese.
De dreiging staat niet op zichzelf. Binnen de aanhang van Feyenoord broeit het al langere tijd. Niet alleen Te Kloese ligt onder vuur, ook trainer Robin van Persie krijgt stevige kritiek vanwege de tegenvallende resultaten. Dat sentiment was zondag in Utrecht zichtbaar.
In het uitvak verschenen tientallen kleine spandoeken met harde teksten als 'wanbeleid' en 'RVP out' Ook werd openlijk opgeroepen tot het vertrek van Te Kloese, commissaris Sjaak Troost en rvc-voorzitter Toon van Bodegom.
Hersenloze gasten om iemand te bedreigen die ze werk doet. Die man doet fantastisch werk in 010. Lekker laten zitten
Hersenloze gasten om iemand te bedreigen die ze werk doet. Die man doet fantastisch werk in 010. Lekker laten zitten