blaast zijn carrière dit seizoen nieuw leven in bij FC Twente. De middenvelder kwam bij Feyenoord niet uit de verf, maar maakt op huurbasis indruk in Enschede. De vraag is dan ook of Zerrouki er niet beter aan zou doen om langer bij Twente te blijven.

De middenvelder, die zaterdag met een fraai schot de score opende tegen sc Heerenveen (5-0 zege), vertelt aan ESPN dat hij het ‘super’ naar zijn zin heeft bij Twente. “We hebben een fantastische groep, met een fantastische sfeer. Ik ben ook heel lovend over de staf. Ik heb een hele goede band met de hoofdtrainer, ik heb hem heel hoog zitten en waardeer het vertrouwen dat hij mij geeft”, doelt hij op John van den Brom. “Hoe hij elke dag met mij bezig is, dat doet hij met de hele ploeg en dat voelt gewoon goed.”

Zijn huurcontract bevat geen optie tot koop. In principe keert de 27-jarige Algerijns international dus terug in De Kuip, waar zijn contract doorloopt tot medio 2027. Een lastige situatie, geeft hij toe. “De komende maanden zal moeten blijken wat mijn toekomst zal zijn. Voor nu zal ik gewoon moeten terugkeren en dan zullen we zien of dat verstandig is voor alle partijen.”

Bij de eventuele gesprekken over zijn toekomst zal ook de nieuwe technisch directeur Erik ten Hag een rol spelen. Zerrouki heeft een goede indruk van Ten Hag. “Hij was gisteren op de club en sprak iedereen toe. Dat kwam heel positief over. Het is goed dat zo’n persoon met heel veel knowledge about football bij deze club is gekomen. De komende periode zal hij mij vast wel bij zich roepen.”

“Ik heb het gevoel dat het niet helemaal in mijn handen ligt. Ik focus me nu gewoon op FC Twente, van wedstrijd tot wedstrijd”, maakt Zerrouki duidelijk. “Ik voetbal met plezier, ik speel elke week en dat maakt me gelukkig. Daar ben ik nu vooral mee bezig. Wat er verder gebeurt, zien we later wel.”

Voormalig middenvelder Karim El Ahmadi, die ook uitkwam voor zowel Twente als Feyenoord, is dit seizoenb onder de indruk van Zerrouki. “Sinds hij weer bij Twente is gekomen, is hij echt heel goed bezig. Hij zorgt altijd voor de balans, blijft in de zone en zit overal tussen. Dit is een speler die FC Twente stabiliteit geeft en hij doet het gewoon heel goed.”