De Amsterdamse politie heeft beelden vrijgegeven van twee verdachten die een 45-jarige man na afloop van de wedstrijd Ajax - FC Twente vorig seizoen bewusteloos hebben geslagen. Het gebeurde op het plein voor uitgang Zuid van de Johan Cruijff ArenA. De man liep onder meer een hersenschudding en nekklachten op.

Ajax speelde vorig seizoen op de slotdag van de Eredivisie in eigen huis tegen FC Twente. De Amsterdammers hadden in de weken ervoor een voorsprong van negen punten op PSV weggegeven. De ploeg van toenmalig trainer Francesco Farioli wist in eigen huis met 2-0 te winnen van FC Twente, maar omdat PSV won bij Sparta Rotterdam, ging de titel naar Eindhoven.

Na afloop van de wedstrijd was het onrustig op het plein voor de zuidelijke uitgang van de Johan Cruijff ArenA. Daarbij werd een 45-jarige man bewusteloos geslagen. Het slachtoffer liep hierbij onder meer een hersenschudding en nekklachten op. Verschillende andere supporters schoten de man te hulp. De politie heeft op basis van de beelden twee verdachten.

De beelden zijn woensdag door de Amsterdamse politie gedeeld op social media. Mensen die een van de verdachten herkennen, worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.