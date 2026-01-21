Live voetbal

‘Raúl Moro vertrekt door heimwee voor 9 miljoen weer bij Ajax’

Raúl Moro in het shirt van Ajax
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
21 januari 2026, 09:10

Raúl Moro is na een half seizoen alweer op weg naar de uitgang bij Ajax. De vleugelspeler kon nog geen potten breken en dat komt vooral doordat hij veel last had van heimwee, zo meldt ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman in Tekengeld. De Telegraaf meldt dat Ajax dicht bij een akkoord is en een transfersom van zo’n negen miljoen euro zal ontvangen.

Moro werd een jaar geleden veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Ajax, maar de Spanjaard kwam destijds niet nadat hij zijn sleutelbeen brak. Afgelopen zomer was de transfer alsnog een feit en maakte Ajax een bedrag van elf miljoen euro over aan Real Valladolid. Met pas een doelpunt en twee assists in 21 officiële duels maakte Moro nog niet bepaald indruk. In Spanje staat hij er nog wel goed op en inmiddels zou Ajax een principeakkoord hebben bereikt met Osasuna over een permanente transfer. Volgens De Telegraaf betalen de Spanjaarden hier zo’n negen miljoen euro voor. De betalingsregeling wordt momenteel nog besproken.

Artikel gaat verder onder video

“Het is toch wel opmerkelijk”, begint Zwagerman in Tekengeld. “Hij is zo lang gescout, ze hebben hem een jaar lang intensief gevolgd. Maar hij heeft nooit kunnen aarden in Amsterdam”, zo weet de verslaggever. “Heel veel heimwee gehad, ook met zijn vriendin, dat speelt ook mee. Die moeten ook een plekje in de stad kunnen vinden.”

Yordi Yamali haalt aan dat Edson Álvarez het in de beginfase ook moeilijk had bij Ajax totdat hij herenigd was met zijn gezin. Volgens Zwagerman heeft de heimwee van Moro ook impact gehad op zijn fitheid. “Hij heeft daardoor een aantal pijntjes gehad, waardoor hij nooit helemaal vrijuit kon spelen.” De verslaggever vindt het logisch dat Ajax heeft besloten hem nu van de hand te doen. “Het risico dat ze hem nu behouden en zijn marktwaarde nog verder afbrokkelt, is natuurlijk ook aanwezig.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kieft

Kieft prijst 'typische Ajax-speler' Godts: 'Hij heeft écht vertrouwen'

  • Gisteren, 23:26
  • Gisteren, 23:26
Edvardsen Ajax Villarreal

Invaller Edvardsen bezorgt Ajax tweede CL-zege van het seizoen

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Ajax Villarreal

Ajax-fans ergeren zich massaal aan ‘luie’ Jorthy Mokio tegen Villarreal

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
3 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
716 Reacties
65 Dagen lid
2.004 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goede zaak dat hij vertrekt. Heeft het niet waargemaakt. Blijkbaar hebben sommige spelers toch een groot aanpassingsprobleem als ze naar een andere club vertrekken. Dat kun je die jongen niet kwalijk nemen, maar het zorgt wel voor problemen. Nu dus alweer een verlies voor Ajax. Maar goed, liever nu verlies pakken als dat hij nog weet ik hoe lang bij de club rondloopt en niet functioneert. Het "opruimen" is nog steeds bezig.

CG
3.031 Reacties
911 Dagen lid
13.605 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het is niet anders. Laat Ajax nu maar eens eerst twee hele goede spelers kopen!!

dilima1966
3.080 Reacties
954 Dagen lid
16.125 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kost ajax alweer geld 4 miljoen alle verkopen geen geld verdiend alleen verspeelde alweer een club die kroes uitlacht om Raúl Moro omdat ajax weer geld toelegt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
716 Reacties
65 Dagen lid
2.004 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goede zaak dat hij vertrekt. Heeft het niet waargemaakt. Blijkbaar hebben sommige spelers toch een groot aanpassingsprobleem als ze naar een andere club vertrekken. Dat kun je die jongen niet kwalijk nemen, maar het zorgt wel voor problemen. Nu dus alweer een verlies voor Ajax. Maar goed, liever nu verlies pakken als dat hij nog weet ik hoe lang bij de club rondloopt en niet functioneert. Het "opruimen" is nog steeds bezig.

CG
3.031 Reacties
911 Dagen lid
13.605 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het is niet anders. Laat Ajax nu maar eens eerst twee hele goede spelers kopen!!

dilima1966
3.080 Reacties
954 Dagen lid
16.125 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kost ajax alweer geld 4 miljoen alle verkopen geen geld verdiend alleen verspeelde alweer een club die kroes uitlacht om Raúl Moro omdat ajax weer geld toelegt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Raúl Moro

Raúl Moro
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (5 dec. 2002)
Positie: M, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
0
2024/2025
Valladolid
33
4
2023/2024
Valladolid
30
2
2022/2023
Lazio
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel