is na een half seizoen alweer op weg naar de uitgang bij Ajax. De vleugelspeler kon nog geen potten breken en dat komt vooral doordat hij veel last had van heimwee, zo meldt ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman in Tekengeld. De Telegraaf meldt dat Ajax dicht bij een akkoord is en een transfersom van zo’n negen miljoen euro zal ontvangen.

Moro werd een jaar geleden veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Ajax, maar de Spanjaard kwam destijds niet nadat hij zijn sleutelbeen brak. Afgelopen zomer was de transfer alsnog een feit en maakte Ajax een bedrag van elf miljoen euro over aan Real Valladolid. Met pas een doelpunt en twee assists in 21 officiële duels maakte Moro nog niet bepaald indruk. In Spanje staat hij er nog wel goed op en inmiddels zou Ajax een principeakkoord hebben bereikt met Osasuna over een permanente transfer. Volgens De Telegraaf betalen de Spanjaarden hier zo’n negen miljoen euro voor. De betalingsregeling wordt momenteel nog besproken.

“Het is toch wel opmerkelijk”, begint Zwagerman in Tekengeld. “Hij is zo lang gescout, ze hebben hem een jaar lang intensief gevolgd. Maar hij heeft nooit kunnen aarden in Amsterdam”, zo weet de verslaggever. “Heel veel heimwee gehad, ook met zijn vriendin, dat speelt ook mee. Die moeten ook een plekje in de stad kunnen vinden.”

Yordi Yamali haalt aan dat Edson Álvarez het in de beginfase ook moeilijk had bij Ajax totdat hij herenigd was met zijn gezin. Volgens Zwagerman heeft de heimwee van Moro ook impact gehad op zijn fitheid. “Hij heeft daardoor een aantal pijntjes gehad, waardoor hij nooit helemaal vrijuit kon spelen.” De verslaggever vindt het logisch dat Ajax heeft besloten hem nu van de hand te doen. “Het risico dat ze hem nu behouden en zijn marktwaarde nog verder afbrokkelt, is natuurlijk ook aanwezig.”