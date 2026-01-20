Live voetbal 2

'Ajax bereikt principe-akkoord met Osasuna over vertrek Raúl Moro'

Rayane Bounida, Don-Angelo Konadu en Raúl Moro van Ajax
Frank Hoekman
20 januari 2026, 15:40

Ajax lijkt na een halfjaar alweer afscheid te gaan nemen van Raúl Moro. De Amsterdammers hebben volgens transferjournalist Matteo Moretto (Marca) een principe-akkoord bereikt met Osasuna over een definitief vertrek van de Spaanse jeugdinternational.

In de winterse transferperiode van vorig seizoen werd Moro, toen nog uitkomend voor Real Valladolid, al veelvuldig gelinkt aan Ajax. Het noodlot sloeg echter toe in een competitiewedstrijd tussen zijn toenmalige werkgever en Espanyol, waarin de jeugdinternational zijn sleutelbeen brak, waardoor hij er maanden uit lag. Afgelopen zomer kwam het alsnog tot een transfer en verkaste Moro voor zo'n elf miljoen euro naar Amsterdam.

In zijn eerste maanden in dienst van Ajax heeft Moro nog niet weten te overtuigen. In de Eredivisie deed hij weliswaar in veertien van de negentien gespeelde wedstrijden mee, maar dat was slechts zeven keer als basisspeler. In de Champions League deed hij in vijf van de zes duels mee, waarbij hij twee keer aan de aftrap stond. Scoren deed de Spanjaard in beide toernooien niet, wel gaf hij tegen FC Twente (2-3 winst) de assist bij de 1-3 van ploeggenoot Mika Godts. Vlak voor de winterstop tekende hij in het bekerduel met Excelsior Maassluis (2-7 winst) dan toch voor zijn eerste doelpunt in Amsterdamse dienst. Ook was hij in die wedstrijd de aangever bij een treffer van Rayane Bounida.

Afgelopen zondag viel Moro vlak voor tijd in toen Ajax in eigen huis met 2-2 gelijkspeelde tegen Go Ahead Eagles. Het zouden zomaar zijn laatste minuten in het Ajax-shirt geweest kunnen zijn. Moretto schrijft op X dat de Amsterdammers een principe-akkoord met Osasuna, de huidige nummer twaalf van LaLiga, hebben bereikt over een definitieve transfer van de buitenspeler. Met Moro zelf zou de club uit Pamplona bovendien ook al volledig rond zijn.

VI bevestigt naderend vertrek Moro bij Ajax

De berichtgeving uit Spanje wordt bevestigd door Ajax-watchers Lentin Goodijk en Tim van Duijn (Voetbal International). Zij schrijven dat Ajax in eerste instantie geen medewerking wilde verlenen aan een tussentijds vertrek van Moro 'aangezien de club nog altijd wel potentie in hem ziet', maar nu toch overstag lijkt te gaan.

Andere Spaanse clubs die Moro terug wilden halen naar zijn vaderland zetten in op een huurconstructie, maar dat was voor Ajax 'niet erg aantrekkelijk', aldus bovengenoemd duo. Volgens Spaanse media waren ook RCD Mallorca, Espanyol, Real Sociedad én Villarreal (vanavond de tegenstander van Ajax in de Champions League) voor Moro in de markt. Osasuna is echter in staat om de jeugdinternational definitief over te nemen, wat dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren als de laatste plooien in de onderhandelingen tussen beide clubs zijn gladgestreken.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.041 Reacties
1.212 Dagen lid
5.548 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Moro komt geen lantaarnpaal voorbij, voor Ajax te hopen dat ze hem inderdaad definitief kunnen verkopen en een groot deel van het geld terug kunnen krijgen. Op basis van zijn statistieken in Spanje was het al een vreemde aankoop. Geen goals en geen assists.

Henk Postulart
125 Reacties
1.097 Dagen lid
951 Likes
Henk Postulart
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@dilima1966 ik denk zelf dat moro idd voor minder weg gaat. Maar als ik eerlijk ben heeft moro het ook niet echt laten zien. Wel benieuwd wat Ajax er uiteindelijk voor gaat krijgen

Henk Postulart
125 Reacties
1.097 Dagen lid
951 Likes
Henk Postulart
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Allback hoe ik zo lees wordt moro definitief overgenomen maar ik zie geen transfersom

dilima1966
3.075 Reacties
953 Dagen lid
16.124 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Henk Postulart. Het zal wel weer geld gaan kosten geen. Een speler heeft zijn geld opgeleverd wat hij gekost heeft

Vrij Dag
510 Reacties
611 Dagen lid
705 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een jeugdinternational die geen lantaarnpaal voorbij komt? Zijn statistieken in Spanje schrijf je waren niet al te best, maar desalniettemin staan 5? clubs in de rij. Vreemde zaak toch?

Vrij Dag
510 Reacties
611 Dagen lid
705 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als je een speler na een half jaar terugstuurt terwijl het totale team onvoldoende presteert dan is het eerder de staf (wie dat ook allemaal moge wezen), die heeft gefaald.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
997 Reacties
1.211 Dagen lid
3.862 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Vrij Dag in ieder geval Kroes. Die wilde hem koste wat kost halen. Kroes zat er toch naast

Docker
708 Reacties
64 Dagen lid
1.985 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed zo. Van den Boomen gaan ze waarschijnlijk ook lozen, las ik. Nu sowieso nog Berghuis, Wijndal en Pasveer.

Jagerman
17 Reacties
30 Dagen lid
17 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feitelijk moet je gewoon constateren dat 90% van alle Ajax aankopen (spelers en staf) in de afgelopen jaren miskopen waren. De "procedure" is wel altijd hetzelfde. Met veel tamtam ook van de media, worden ze aangekondigd. En dan wordt het stil😅😅

CG
3.023 Reacties
910 Dagen lid
13.604 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het probleem begind boven bij de bobo's en eindigd beneden op het veld, precies dat het zichtbaar blijft. Zij bepalen de uitzetlijn!!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Raúl Moro

Raúl Moro
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (5 dec. 2002)
Positie: M, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
0
2024/2025
Valladolid
33
4
2023/2024
Valladolid
30
2
2022/2023
Lazio
0
0

