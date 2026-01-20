Ajax lijkt na een halfjaar alweer afscheid te gaan nemen van . De Amsterdammers hebben volgens transferjournalist Matteo Moretto (Marca) een principe-akkoord bereikt met Osasuna over een definitief vertrek van de Spaanse jeugdinternational.

In de winterse transferperiode van vorig seizoen werd Moro, toen nog uitkomend voor Real Valladolid, al veelvuldig gelinkt aan Ajax. Het noodlot sloeg echter toe in een competitiewedstrijd tussen zijn toenmalige werkgever en Espanyol, waarin de jeugdinternational zijn sleutelbeen brak, waardoor hij er maanden uit lag. Afgelopen zomer kwam het alsnog tot een transfer en verkaste Moro voor zo'n elf miljoen euro naar Amsterdam.

In zijn eerste maanden in dienst van Ajax heeft Moro nog niet weten te overtuigen. In de Eredivisie deed hij weliswaar in veertien van de negentien gespeelde wedstrijden mee, maar dat was slechts zeven keer als basisspeler. In de Champions League deed hij in vijf van de zes duels mee, waarbij hij twee keer aan de aftrap stond. Scoren deed de Spanjaard in beide toernooien niet, wel gaf hij tegen FC Twente (2-3 winst) de assist bij de 1-3 van ploeggenoot Mika Godts. Vlak voor de winterstop tekende hij in het bekerduel met Excelsior Maassluis (2-7 winst) dan toch voor zijn eerste doelpunt in Amsterdamse dienst. Ook was hij in die wedstrijd de aangever bij een treffer van Rayane Bounida.

Afgelopen zondag viel Moro vlak voor tijd in toen Ajax in eigen huis met 2-2 gelijkspeelde tegen Go Ahead Eagles. Het zouden zomaar zijn laatste minuten in het Ajax-shirt geweest kunnen zijn. Moretto schrijft op X dat de Amsterdammers een principe-akkoord met Osasuna, de huidige nummer twaalf van LaLiga, hebben bereikt over een definitieve transfer van de buitenspeler. Met Moro zelf zou de club uit Pamplona bovendien ook al volledig rond zijn.

VI bevestigt naderend vertrek Moro bij Ajax

De berichtgeving uit Spanje wordt bevestigd door Ajax-watchers Lentin Goodijk en Tim van Duijn (Voetbal International). Zij schrijven dat Ajax in eerste instantie geen medewerking wilde verlenen aan een tussentijds vertrek van Moro 'aangezien de club nog altijd wel potentie in hem ziet', maar nu toch overstag lijkt te gaan.

Andere Spaanse clubs die Moro terug wilden halen naar zijn vaderland zetten in op een huurconstructie, maar dat was voor Ajax 'niet erg aantrekkelijk', aldus bovengenoemd duo. Volgens Spaanse media waren ook RCD Mallorca, Espanyol, Real Sociedad én Villarreal (vanavond de tegenstander van Ajax in de Champions League) voor Moro in de markt. Osasuna is echter in staat om de jeugdinternational definitief over te nemen, wat dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren als de laatste plooien in de onderhandelingen tussen beide clubs zijn gladgestreken.