Manchester United wijst voorstel Ajax voor Ugarte af, deal onwaarschijnlijk

Manuel Ugarte van Manchester United met op de achtergrond het logo en het stadion van Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
Niels Hassfeld
20 januari 2026, 10:57

Ajax heeft een voorstel bij Manchester United neergelegd om Manuel Ugarte te huren, zo meldt The Athletic. De Engelsen hebben dit echter afgewezen, waardoor een deal op dit moment als ‘onwaarschijnlijk’ wordt omschreven.

Ajax is deze winter hard op zoek naar een nieuwe controleur. De Amsterdammers willen graag iemand huren en zijn daarvoor uitgekomen bij Ugarte, zo werd anderhalve week geleden bekend. De Uruguayaan, die anderhalf jaar geleden nog voor 50 miljoen euro werd overgenomen van Paris Saint-Germain, zou zelf wel oren hebben naar een tijdelijke overstap om in beeld te blijven voor de WK-selectie van komende zomer. Manchester United wilde hem echter liever niet laten gaan.

The Athletic bevestigt dat Ajax navraag heeft gedaan naar Ugarte, maar dat een deal op dit moment als ‘onwaarschijnlijk’ wordt gezien. “Ajax denkt aan een huurdeal, aangezien ze geen langetermijnbeslissingen willen nemen doordat Jordi Cruijff pas op 1 februari als technisch directeur begint. Maar United heeft het voorstel van Ajax afgewezen”, klinkt het.

Daardoor duurt de zoektocht van Ajax naar een controleur voort. Mike Verweij stelde anderhalve week geleden al dat de komst van Ugarte moeilijk zou zijn en dat de terugkeer van Daley Blind een stuk ‘reëler’ is. De Amsterdammers werden verder gelinkt aan Stije Resink van FC Groningen en Gabriel Moscardo, die door PSG aan SC Braga wordt verhuurd.

Sja, niet alle wensen worden gehonoreerd in het voetbal. Zo gaat dat. Ik had hem an sich graag zien komen. Alles liever dan Daley Blind. Die moet je echt niet meer in huis gaan halen.

Sja, niet alle wensen worden gehonoreerd in het voetbal. Zo gaat dat. Ik had hem an sich graag zien komen. Alles liever dan Daley Blind. Die moet je echt niet meer in huis gaan halen.

