Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe 'nummer 6' uitgekomen bij niemand minder dan , zo meldt Voetbal International. De Uruguayaan zou op huurbasis moeten overkomen van Manchester United. Ook is een 'interessante optie' voor de Amsterdammers, aldus het weekblad.

Manchester United betaalde in de zomer van 2024 nog 50 miljoen euro om Ugarte (24) over te nemen van Paris Saint-Germain. De middenvelder kwam dit seizoen in veertien van de twintig competitiewedstrijden die The Red Devils speelden in actie, waarvan zes als basisspeler. Desondanks zou Ajax kansen zien om hem op huurbasis naar Amsterdam te halen.

Artikel gaat verder onder video

"De Uruguayaan zelf staat niet onwelwillend tegenover een transfer naar Ajax, groter is de uitdaging om er met Manchester United uit te komen. Ugarte verdient een miljoenensalaris dat voor Ajax onmogelijk te betalen is. Daarover zal onderhandeld moeten worden", schrijft VI. Vooral het perspectief op speeltijd zou daarbij een rol spelen: Ugarte wil zoveel mogelijk spelen om zijn plek in de WK-selectie van Uruguay niet in gevaar te brengen.

Behalve Ajax zou ook Galatasaray op Ugarte azen. Ajax heeft dan ook meerdere kandidaten op het oog voor de 'nummer 6'-positie, aldus VI. Zo zijn ook Stije Resink (FC Groningen) en Gabriel Moscardo (door Paris Saint-Germain verhuurd aan SC Braga) kandidaten 'voor de langere termijn'.

'Daley Blind interessante optie voor Ajax'

Daarnaast valt ook de naam van Daley Blind opnieuw. De routinier van Girona heeft als voordeel dat hij zowel op het middenveld als centraal achterin én op de linksbackpositie uit de voeten kan. "Naast zijn kwaliteiten en persoonlijkheid, die ze in Amsterdam maar al te goed kennen, maken ook die veelzijdigheid en zijn prijskaartje hem een interessante optie voor Ajax", schrijft VI. Blind loopt komende zomer uit zijn contract, waardoor hij mogelijk voor minder dan de afkoopsom van afgelopen zomer (500 duizend euro) op te pikken zou zijn.