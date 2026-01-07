Edo Ophof zit momenteel in de wachtkamer bij Ajax, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De Nederlandse wet stelt namelijk dat een raad van commissarissen (rvc) voor minimaal 33 procent uit vrouwen moet bestaan. Door het vertrek van Carolien Gehrels en Hermine Voûte heeft Ajax momenteel geen vrouwelijke commissarissen. Die zoektocht heeft dus voorrang.

In september liep de rvc van Ajax helemaal leeg. Nadat voetbalcommissaris Danny Blind aan het begin van de maand zijn vertrek bekendmaakte, volgden aan het einde van de maand binnen drie dagen van elkaar de persberichten over het opstappen van Voûte en Gehrels. Waar eerstgenoemde bereid was om aan te blijven tot er een vervanger was gevonden, zijn beide vrouwen per direct opgestapt. De enige twee overgebleven leden van de rvc zijn mannen: Dirk Anbeek en Sirik Goeman.

Ajax maakte deze week bekend dat het in gesprek is met Ophof als opvolger van Blind in de rvc. De voormalig verdediger moet echter in de wachtkamer plaatsnemen voordat hij toe kan treden tot de raad. De Nederlandse wet schrijft namelijk voor dat minstens 33 procent van een raad van commissarissen uit vrouwen moet bestaan. Ophof meegerekend zal Ajax dus twee vrouwen moeten aanstellen om aan dit percentage te komen.

Op dit moment is de zoektocht naar opvolgers van Voûte en Gehrels in volle gang, maar nadert deze zijn einde, zo klinkt het vanuit de club richting het AD. Zodra de zoektocht is afgerond, zullen de nieuwe commissarissen moeten worden benoemd op een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering (BAVA). Een BAVA moet minstens zes weken van te voren worden uitgeschreven. Daar zullen alle kandidaten dan, in de juiste volgorde, worden voorgedragen. Al met al komt het erop neer dat Ophof nog zeker twee maanden moet wachten voor hij toe kan treden tot de rvc.