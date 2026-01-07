Live voetbal

Ophof door Nederlandse wetgeving in wachtkamer bij Ajax

Edo Ophof met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
7 januari 2026, 09:54

Edo Ophof zit momenteel in de wachtkamer bij Ajax, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De Nederlandse wet stelt namelijk dat een raad van commissarissen (rvc) voor minimaal 33 procent uit vrouwen moet bestaan. Door het vertrek van Carolien Gehrels en Hermine Voûte heeft Ajax momenteel geen vrouwelijke commissarissen. Die zoektocht heeft dus voorrang.

In september liep de rvc van Ajax helemaal leeg. Nadat voetbalcommissaris Danny Blind aan het begin van de maand zijn vertrek bekendmaakte, volgden aan het einde van de maand binnen drie dagen van elkaar de persberichten over het opstappen van Voûte en Gehrels. Waar eerstgenoemde bereid was om aan te blijven tot er een vervanger was gevonden, zijn beide vrouwen per direct opgestapt. De enige twee overgebleven leden van de rvc zijn mannen: Dirk Anbeek en Sirik Goeman.

Artikel gaat verder onder video

Ajax maakte deze week bekend dat het in gesprek is met Ophof als opvolger van Blind in de rvc. De voormalig verdediger moet echter in de wachtkamer plaatsnemen voordat hij toe kan treden tot de raad. De Nederlandse wet schrijft namelijk voor dat minstens 33 procent van een raad van commissarissen uit vrouwen moet bestaan. Ophof meegerekend zal Ajax dus twee vrouwen moeten aanstellen om aan dit percentage te komen.

Op dit moment is de zoektocht naar opvolgers van Voûte en Gehrels in volle gang, maar nadert deze zijn einde, zo klinkt het vanuit de club richting het AD. Zodra de zoektocht is afgerond, zullen de nieuwe commissarissen moeten worden benoemd op een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering (BAVA). Een BAVA moet minstens zes weken van te voren worden uitgeschreven. Daar zullen alle kandidaten dan, in de juiste volgorde, worden voorgedragen. Al met al komt het erop neer dat Ophof nog zeker twee maanden moet wachten voor hij toe kan treden tot de rvc.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Edo Ophof

NEC-supporters snappen niets van Ajax: Edo Ophof wordt ‘flapdrol’ genoemd

  • Gisteren, 20:02
  • Gisteren, 20:02
Gonçalo Borges, Luciano Valente, Gaoussou Diarra en Sem Steijn bij hun presentatie bij Feyenoord

Loonlijsten Eredivisie bekend: enorme salarisexplosie bij Feyenoord

  • Gisteren, 19:20
  • Gisteren, 19:20
Header transferoverzicht Eredivisie winter 25/26

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Feyenoord verhuurt Kasanwirjo én Andreev

  • Gisteren, 18:27
  • Gisteren, 18:27
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel