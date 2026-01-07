Takehiro Tomiyasu is dinsdag voor het eerst aangesloten bij de groepstraining van Ajax. De 27-jarige aanwinst van de Amsterdammers maakte daarbij direct veel indruk op zijn ploeggenoten, zo schrijft De Telegraaf.
De Japanse verdediger werd ruim een maand geleden gepresenteerd als nieuwe speler van Ajax. Omdat Tomiyasu zonder club zat, kon de Amsterdamse club hem transfervrij vastleggen. Vanwege zijn blessureverleden kreeg hij een prestatiecontract.
Tomiyasu speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 5 oktober 2024. Daarna volgde een langdurige revalidatie van een knieblessure. Inmiddels is hij fit genoeg bevonden om weer volledig met de groep mee te trainen.
Volgens De Telegraaf maakte Tomiyasu tijdens zijn eerste trainingen meteen indruk en laat hij zich ook in de kleedkamer gelden. De verwachting is dat de verdediger nog ongeveer twee weken nodig heeft voordat hij inzetbaar is voor wedstrijden
