De Telegraaf: Tomiyasu maakt meteen grote indruk bij Ajax

Takehiro Tomiyasu Ajax
Foto: © Ajax TV
Tijmen Gerritsen
7 januari 2026, 08:28

Takehiro Tomiyasu is dinsdag voor het eerst aangesloten bij de groepstraining van Ajax. De 27-jarige aanwinst van de Amsterdammers maakte daarbij direct veel indruk op zijn ploeggenoten, zo schrijft De Telegraaf.

De Japanse verdediger werd ruim een maand geleden gepresenteerd als nieuwe speler van Ajax. Omdat Tomiyasu zonder club zat, kon de Amsterdamse club hem transfervrij vastleggen. Vanwege zijn blessureverleden kreeg hij een prestatiecontract.

Tomiyasu speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 5 oktober 2024. Daarna volgde een langdurige revalidatie van een knieblessure. Inmiddels is hij fit genoeg bevonden om weer volledig met de groep mee te trainen.

Volgens De Telegraaf maakte Tomiyasu tijdens zijn eerste trainingen meteen indruk en laat hij zich ook in de kleedkamer gelden. De verwachting is dat de verdediger nog ongeveer twee weken nodig heeft voordat hij inzetbaar is voor wedstrijden

Edo Ophof

NEC-supporters snappen niets van Ajax: Edo Ophof wordt ‘flapdrol’ genoemd

Gonçalo Borges, Luciano Valente, Gaoussou Diarra en Sem Steijn bij hun presentatie bij Feyenoord

Loonlijsten Eredivisie bekend: enorme salarisexplosie bij Feyenoord

Header transferoverzicht Eredivisie winter 25/26

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Feyenoord verhuurt Kasanwirjo én Andreev

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.986 Reacties
940 Dagen lid
16.019 Likes
dilima1966
avatar

Dat is een mee vallen dan dat Tomiyasu snel aangesloten is bij het eerste elftal ik vindt dat bij Arsenal al een top speler als hij dat ook bij ajax laat zien

dilima1966
2.986 Reacties
940 Dagen lid
16.019 Likes
dilima1966
avatar

Dat is een mee vallen dan dat Tomiyasu snel aangesloten is bij het eerste elftal ik vindt dat bij Arsenal al een top speler als hij dat ook bij ajax laat zien

Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (5 nov. 1998)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
-
-
2024/2025
Arsenal
1
0
2023/2024
Arsenal
22
2
2022/2023
Arsenal
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

