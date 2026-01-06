Edo Ophof wordt waarschijnlijk de opvolger van Danny Blind als Raad van Commissarissen-lid bij Ajax. Hij was eerder als directeur werkzaam bij NEC en supporters van die club begrijpen niets van de beslissing van Ajax om Ophof naar voren te schuiven als opvolger van Blind.
Blind (64) maakte begin september vorig jaar bekend te gaan vertrekken uit de RvC van Ajax. De oud-aanvoerder gaf destijds aan dat hij om 'persoonlijke redenen' afzwaait, maar zegde wel toe om aan te blijven zolang de club nog op zoek was naar een opvolger.
Ajax maakte dinsdag bekend dat de club met Ophof in gesprek is over een functie binnen de RvC. “Het proces om tot een voordracht van Ophof als commissaris te komen is nog niet afgerond. Zodra dit proces is afgerond, zal Ajax daarover communiceren”, lieten de Amsterdammers weten op hun website.
Ophof was eerder als bestuurder werkzaam bij NEC. Hij trad in 2011 toe tot de RvC van de Nijmeegse club, met de portefeuille technische zaken. In 2013 werd de oud-verdediger aangesteld als directeur technische zaken, toen toenmalig technisch directeur Carlos Aalbers vanwege ziekte thuis kwam te zitten.
Ophof presteerde echter ondermaats bij NEC. Nadat de club in 2014 degradeerde uit de Eredivisie, vertrok Ophof uit De Goffert. Hij ‘werd vanwege zijn slechte transferbeleid verantwoordelijk gehouden voor de degradatie van de Nijmeegse club’, schreef de NOS bijvoorbeeld in 2014.
Ophof ontsloeg aan het begin van het seizoen 2013/14 onder meer Alex Pastoor als hoofdtrainer van NEC. Nederlagen in de eerste drie competitiewedstrijden tegen FC Groningen (1-4), PSV (5-0) en PEC Zwolle (1-5) werden Pastoor toen fataal.
De oefenmeester had aanvankelijk een prima staat van dienst in Nijmegen. Hij loodste NEC in het seizoen 2011/12, zijn debuutjaar, naar de achtste plaats in de Eredivisie. In zijn tweede seizoen eindigde NEC, na een dramatische tweede seizoenshelft, als vijftiende. Pastoors derde jaar in De Goffert duurde dus slechts drie wedstrijden.
Ophof krijgt bij Ajax de kans om zich te revancheren als bestuurder. Ophof was als speler goed bevriend met wijlen Johan Cruijff, wiens zoon Jordi binnenkort als technisch directeur de scepter gaat zwaaien in de Johan Cruijff ArenA, schrijft het Algemeen Dagblad.
Bij NEC begrijpt men in elk geval weinig van de naderende klus voor Ophof bij Ajax. Op het grootste supportersforum van de Nijmeegse club klinken er louter verbaasde en negatieve geluiden over Ophof.
Een supporter van NEC schrijft bijvoorbeeld over Ophof: “Wat een flapdrol is dat zeg. Scholletje (de bijnaam van Danny Blind, red.) wordt vervangen door een nog groter scholletje.”
Een andere volger van NEC schrijft: “Toch wel bijzonder dat Ajax bij hem blijft uitkomen. Al is deze slang in alles natuurlijk dé perfecte opvolger van Scholletje.”
Weer een andere NEC-fan: “Is er dan niemand binnen Ajax die even een belletje pleegt richting Nijmegen? Danny Blind is de meest integere man vergeleken met deze engnek.”
Grappig. Met koeieletters er "analyse" bijschrijven om de lading nog wat groter te maken. We hebben het hier over meningen van aanhangers. Die roepen wel eens vaker wat. Ik vind dit bericht een heel goedkope manier om iemand te denegreren. De realiteit is namelijk dat we gewoon willekeurige voetballers, trainers of bestuurders kunnen opnoemen en dan is er bij iedereen wel wat te vinden dat hij of zij niet al te best gedaan heeft. Het slaat helemaal nergens op. Goedkoop scoren. Laat die man eerst een beginnen, kletsen over hoe hij het doet kan altijd nog.
Ik zal je eerlijk zeggen dat ik deze heftige negatieve tendens rond deze man gemist heb. Leuk trouwens dat jullie bij FC Update ook de supporter sites buiten de top 3 checken, dit geeft een breder inzicht! Vaak zijn de supporters meningen wat ongenuanceerd, maar het geeft wel een blik in wat iemand achter laat
