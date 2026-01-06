spreekt zich in een interview met Voetbal International uit over zijn toekomst bij Ajax. De 32-jarige middenvelder ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2027 en zou het liefst langer blijven, maar beseft ook dat het er voor hem onder een nieuwe trainer heel anders uit kan komen te zien.

Klaassen is bezig aan zijn derde periode als speler van Ajax. De middenvelder kwam in de eerste helft van dit seizoen in alle 24 wedstrijden die Ajax speelde in actie, waarvan vijftien keer als basisspeler. Klaassen kwam in totaal drie keer tot scoren en droeg geregeld de aanvoerdersband. Als VI hem vraagt naar zijn toekomstplannen, is Klaassen duidelijk: "Als ik zelf echt mag kiezen, zou ik het liefst hier blijven."

Artikel gaat verder onder video

"Zoals het nu gaat: ik voel me hier op mijn plek, ik voel dat we nog heel veel stappen kunnen maken", licht Klaassen toe. Toch kan hij nog niet zeggen dat hij zijn loopbaan zéker af gaat sluiten als speler van Ajax: "Maar ja, er kunnen natuurlijk zoveel dingen gebeuren in het voetbal. Misschien zegt de nieuwe trainer in de zomer wel tegen me: Ik ga je helemaal niet meer gebruiken. Tja, wat dan? Blijf je dan zitten of ga je ergens anders voetballen? Daarom is het best wel moeilijk om daar een planning in te maken. Maar als de situatie zo blijft, als ik het gevoel heb dat ik belangrijk kan zijn voor het team en dat Ajax blij met mij is, dan blijf ik."

Sinds het ontslag van John Heitinga staat oud-keeper Fred Grim als interim-trainer voor de groep. Na een moeizame start loodste hij de Amsterdammers naar rustiger vaarwater: de laatste zes wedstrijden voor de winterstop leverden vijf zeges (waaronder De Klassieker tegen Feyenoord) en één gelijkspel op. De taak om een definitieve nieuwe hoofdtrainer aan te stellen komt op het bord van Jordi Cruijff, de nieuwe technisch directeur. Zoals het er nu voorstaat begint die vermoedelijk na de winterse transferperiode, begin februari, aan zijn klus. De kans lijkt daarom zeker aanwezig dat Grim het seizoen afmaakt en de nieuwe trainer van Ajax pas in de zomer aan de slag gaat.