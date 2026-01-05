Ajax wint eerste duel van 2026 met klinkende cijfers

Ajax heeft het eerste (officieuze) duel van het nieuwe kalenderjaar weten te winnen. De Amsterdammers kenden in een oefenwedstrijd weinig moeite met het Belgische RFC Seraing: 4-0.

Om 14.00 uur trapten Ajax en Seraing – dat uitkomt in de tweede hoogste divisie van België en daar vijftiende staat – af in de Johan Cruijff Arena, waarvan het dak uiteraard gesloten was.

Bijzondere doelpuntenmaker

Al snel bleek dat de nummer drie van de Eredivisie weinig hoefde te vrezen van de opponent, toen Sean Steur al na twee minuten de 1-0 maakte. Op aangeven van Rayane Bounida scoorde de talentvolle middenvelder zijn eerste officieuze treffer in de Amsterdamse hoofdmacht, al zag de doelman er niet sterk uit.

Zo’n tien minuten voor rust maakte basisklant Don-Angelo Konadu er 2-0 van, nadat hij een voorzet van Raúl Moro bij de tweede paal kon binnentikken. In de slotseconden van de eerste helft kon Moro ook nog de derde goal maken, maar dat bleef uit.

De 3-0 viel uiteindelijk alsnog. Zes minuten na de thee was het Kenneth Taylor die op fraaie wijze zijn naam op het scorebord zette. Halverwege de tweede helft tekende Mika Godts voor de 4-0, na een mooie pass van invaller Branco van den Boomen. Diezelfde Van den Boomen had even later weer een splijtende pass in petto, dit keer op Anton Gaaei. De rechtsback gaf de bal vervolgens strak voor op Oscar Gloukh, die de kans niet wist te verzilveren.

De doelpunten zijn hieronder te bekijken.