Johan Voskamp wil in de toekomst graag een rol vervullen binnen Sparta als mental performance coach. De voormalig spits, die tegenwoordig sporters en zakenmensen begeleidt op mentaal vlak, ziet ruimte voor structurele mentale ondersteuning bij de Rotterdamse club. “Ooit lijkt het mij heel leuk om dit binnen Sparta te doen”, zegt Voskamp bij FC Rijnmond.

De oud-aanvaller merkt dat mental coaching in het voetbal nog altijd niet vanzelfsprekend is. Waar veel Eredivisie-clubs inmiddels een mental coach als vast onderdeel van de staf hebben, is dat bij Sparta niet structureel ingericht. Volgens Voskamp speelt de cultuur binnen de sport daarin een belangrijke rol. “Zolang Johan Derksen nog steeds bepalend is hoe veel mensen denken, is er nog een lange weg te gaan.”

"De voetbalwereld is best conservatief", merkt de voormalig spits op. "Mensen als Johan Derksen bepalen nog steeds wat heel veel mensen denken. Wel is er een shift aan de gang. Bij veel clubs is het doodnormaal dat er mental coaches en gedragswetenschappers zijn. Alles vindt plaats in de bovenkamer, dus het is logisch dat je daar aandacht voor hebt. Elke club zou dat moeten doen."

Voskamp spreekt uit ervaring. Tijdens zijn spelersloopbaan – waarin hij vier jaar voor Sparta uitkwam – kampte hij zelf ook met mentale problemen. Hij werd bij het grote publiek vooral bekend door zijn historische wedstrijd tegen Almere City, waarin hij liefst acht keer scoorde in één duel. Toch kende zijn periode in Rotterdam ook schaduwkanten. Na een buitenlands avontuur in Polen keerde hij terug op Het Kasteel, maar dat tweede hoofdstuk werd geen onverdeeld succes. In de kampioenswedstrijd tegen Jong Ajax ontbrak hij zelfs in de selectie.

In zijn huidige rol begeleidt hij onder meer jonge sporters die te maken krijgen met prestatiedruk of zware blessures. Daarbij merkt hij dat de drempel om hulp te accepteren hoog kan zijn. “Zij zeggen dan dat ze heel graag willen dat ik hun zoon begeleid, bijvoorbeeld hoe ze omgaan met een zware blessure. Als ik dan vraag of die speler dat ook wil, hoor ik vaak dat zij dat zelf nog als een vorm van zwakte zien. Dan merk je dat voetbal conservatiever is dan andere sporten.”

Dicht op het vuur bij Sparta

Voskamp is momenteel werkzaam binnen het Sport Medisch Centrum, waar hij dagelijks in aanraking komt met (geblesseerde) spelers. “Dat is het centrum waar allerlei spelers rondlopen, onder wie de geblesseerde spelers. Ik zit dicht bij het vuur, ik ben zichtbaar. De lijntjes richting Sparta en de jeugdopleiding zijn heel kort.”