heeft in zijn tijd bij Ajax geen extra koptraining gekregen van John Bosman (60). De Amsterdamse club polste de oud-international of hij met Brobbey aan de slag wilde, wat het geval bleek, maar daar maakte de huidige spits van Sunderland geen gebruik van.

In november 2023 kondigde Brobbey zelf aan dat hij met de gerenommeerde kopper Bosman aan de slag zou gaan: "Binnenkort komt John Bosman, kopspecialist, dus we gaan aan de slag. Vroeger trainde ik al met hem in de jeugd en toen kon ik best aardig koppen", sprak de spits destijds naeen 4-1 zege op sc Heerenveen, waarbij hijzelf eenmaal met het hoofd tot scoren kwam.

Het is er uiteindelijk nooit van gekomen, zo onthult Bosman ruim twee jaar later tegenover ESPN. "Ik ben gepolst of ik een paar trainingen met hem wilden doen. Een paar voorzetjes enzo", vertelt de oud-spits van onder meer Ajax, PSV, AZ en FC Twente. "Ik zei: ‘laat maar weten wanneer. Maar ik heb er verder niks meer over gehoord. Het lag niet aan mij", aldus Bosman.

Bosman denkt dat Brobbey nog genoeg kan verbeteren als het om koppen gaat. "Hij heeft veel dat hij de bal boven op zijn hoofd krijgt, zodat de bal over gaat. Dan moet hij eerder springen om boven de bal uit te komen", analyseert hij. Wat de oud-spits betreft is koppen een onderdeel van het vak dat iedereen zou moeten beheersen: "Je hoeft geen specialist te zijn, maar je krijgt veel ballen daar. Een bal moet in ieder geval tussen de palen", besluit Bosman.