Brian Brobbey verspreekt zich met 'verboden woord' over Maurice Steijn

gaat binnenkort samenwerken met John Bosman om te werken aan zijn koptechniek, zo verklapt de spits van Ajax na de 4-1 zege op sc Heerenveen. In de eerste helft maakte Brobbey de 2-0 uit een fraaie kopbal, maar hij wil zich op dat vlak nog ontwikkelen.

"Het was een mooie kopbal, hè? Hahaha. Een goede voorzet van Branco (van den Boomen, red.) en een mooie kopbal, top”, lacht Brobbey voor de camera van ESPN. “Binnenkort komt John Bosman, kopspecialist, dus we gaan aan de slag. Vroeger trainde ik al met hem in de jeugd en toen kon ik best aardig koppen.”

Op de persconferentie van vrijdag zei trainer John van 't Schip al dat Brobbey graag met een spitsentrainer aan de slag wil. "Ik vind het mooi dat een speler naar je toekomt en dat gewoon zegt. Hij wil wat meer individuele trainingsuurtjes maken. Dat gaan we uiteraard regelen. We hebben hier onder anderen John Bosman rondlopen, die hem daarbij kan helpen."

Verboden woord

Opvallend is dat Brobbey in zijn toelichting op de komst van Bosman spreekt over een ‘ontslag’ van de vorige trainer Maurice Steijn. Dat woord heeft Ajax juist vermeden in persberichten, waarin werd gesproken over een gezamenlijk besluit. “Onze vorige trainer Maurice Steijn vroeg aan Louis van Gaal al of John Bosman erbij kon komen. Toen hij werd ontslagen, vroeg ik het ook aan John”, zei Brobbey.