'Entourage 'speciaal geval' en Ajax-target brengt bezoek aan Johan Cruijff ArenA'

Ajax kreeg afgelopen zondag tijdens het thuisduel met Almere City bezoek van de entourage van Jorthy Mokio. Dat schrijft transferjournalist Sacha Tavolieri dinsdagmiddag althans. Mokio, nog altijd pas zestien jaar jong, staat te boek als een van de grootste talenten in het Belgische voetbal en maakte de afgelopen weken al minuten in de hoofdmacht van KAA Gent. Volgens Tavolieri is het nog onduidelijk waar de toekomst ligt van Mokio.

De centrale verdediger sloot eerder dit kalenderjaar aan bij het eerste elftal van Gent en maakte op 29 maart in de thuiswedstrijd tegen Standard Luik zijn officiële debuut op het hoogste niveau. Mokio deed ondertussen drie keer mee bij Gent. De grote vraag is of hij ook na de zomer nog onder contract staat in België. Mokio staat er goed op in het buitenland. “De onderhandelingen tussen de club en zijn familie lopen moeizaam. De clan-Mokio schermt namelijk met interesse van Europese topclubs - onder meer Ajax en Borussia Dortmund worden genoemd”, zo schreef Het Laatste Nieuws eind maart. “Dat drijft de prijs alleen maar omhoog.”

Hetzelfde medium maakte een paar weken voor het debuut van Mokio in de hoofdmacht van Gent al melding van de interesse van Ajax. Naast de Amsterdammers zou ook landskampioen PSV de 16-jarige verdediger op de korrel hebben. Mokio is voor zowel Ajax als PSV een interessant target omdat hij nog niet in het bezit is van een profcontract. Het moet dus nog blijken of Gent erin slaagt om hem binnenboord te houden. Volgens Tavolieri is het management van Mokio afgelopen zondag naar Amsterdam afgereisd om het duel tussen Ajax en Almere City te bezoeken. De toekomst van de voetballer blijft ‘onduidelijk’, al zijn de gesprekken over een nieuw contract nog wel ‘gaande’.

Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck, die na dit seizoen vertrekt bij de nummer zeven van België, was na het debuut van Mokio zeer lovend over de verdediger. “Als Mokio tekent, wat wij allemaal hopen, dan sluit hij direct aan bij de A-kern en is hij héél snel inzetbaar. Mokio is een speciaal geval. Hij is voor zijn leeftijd een redelijk uitgegroeide jongen - er is geen probleem met zijn volwassenheid”, werd Vanhaezebrouck geciteerd door HLN. “Intussen proberen wij aan Mokio en de familie duidelijk te maken dat er ruimte is in de ploeg. Hij moet niet twijfelen. Zeker niet bij mij. Jonge spelers met talent krijgen kansen van mij, ontwikkelen zich verder en kunnen op korte termijn een nieuwe stap zetten.”

🇧🇪 Jorthy Mokio’s entourage went to Ajax Amsterdam game this week-end so his future at #KAAGent remains unclear even if talks are still ongoing for a renewal... #JPL #mercato https://t.co/SdV1nfWWG6 pic.twitter.com/ljl9HePhSt — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 14, 2024

