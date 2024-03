Ajax en PSV strijden om handtekening van 'grootste talent van België'

Ajax en PSV willen zich versterken met Belgisch jeugdinternational Jorthy Mokio. De zestienjarige centrale verdediger van KAA Gent is volgens Het Laatste Nieuws een zeer interessant doelwit voor de Nederlandse topploegen. Mokio kan zaterdagavond, tegen Standard Luik, de jongste debutant in de Pro League worden.

Mokio, omgeschreven als het grootste talent van Gent, vierde afgelopen donderdag zijn zestiende verjaardag. Voor PSV en Ajax is de Belg een interessant prooi, aangezien hij nog niet beschikt over een profcontract. Mokio wordt omschreven als een volwassen verdediger die uitblinkt in de duels en in balbezit iets kan toevoegen.

Gent wil er alles aan doen om de zestienjarige te behouden. “Ik ga niet over de sommen spreken die we nu aangeboden hebben. Maar het is gigantisch”, sprak CEO Michel Louwagie tegenover Het Laatste Nieuws. De Belgische club is van plan om Mokio een verbeterde aanbieding te doen.

De Eindhovenaren en Amsterdammers zijn niet de enige die Mokio in het vizier hebben, want ook Borussia Dortmund en LOSC Lille onderzoeken mogelijkheden om de verdediger over te nemen van Gent. Mokio kan zaterdag de jongste debutant in het Belgische voetbal worden. Die titel wordt momenteel gedragen door Nii Lamptey (zestien jaar en zes dagen).