Ajax sprak 'uitgebreid' met Xavi: Spanjaard zorgde voor verbaasde gezichten in Amsterdam

Xavi Hernández was bij Ajax inderdaad als beeld om na dit seizoen aan de slag te gaan als hoofdtrainer. Spaanse media pakten de afgelopen weken regelmatig uit met de mogelijke verhuizing van de voormalig middenvelder van FC Barcelona naar Amsterdam en Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf schrijft vrijdagmorgen dat de partijen ‘uitgebreid’ met elkaar hebben gesproken. Xavi zorgde met zijn beslissing om aan te blijven als coach van FC Barcelona voor verbaasde gezichten in de Johan Cruijff ArenA.

De Spanjaard keerde in het najaar van 2021 als hoofdtrainer terug bij FC Barcelona. Hij was daarmee de opvolger van Ronald Koeman, die door president Joan Laporta wegens teleurstellende resultaten aan de kant was geschoven. Hoewel Xavi FC Barcelona in zijn eerste - overigens niet volledige - seizoen niet naar een hoofdprijs kon loodsen, genoot hij het volste vertrouwen van Laporta. Dat betaalde zich een jaar later uit. Xavi loodste FC Barcelona naar de eerste landstitel sinds 2019 en dat werd uitgebreid gevierd.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen vallen de resultaten echter tegen. FC Barcelona kreeg in de finale van de Supercup een flink pak rammel van Real Madrid en dat vond plaats in een periode dat de resultaten sowieso al te wensen overlieten. Xavi trok eind januari zijn conclusies en besloot dat het voor beide partijen beter was als hij na dit seizoen zou vertrekken. Dat was maandenlang de bedoeling. FC Barcelona probeerde hem nog wel over te halen om aan te blijven, maar na de uitschakeling in de Champions League door Paris Saint-Germain én de nederlaag tegen Real Madrid leek het voor Xavi wel klaar in Catalonië.

Niets blijkt minder waar. FC Barcelona kondigde eerder deze week aan dat Xavi zijn contract tot 2025 zal gaan uitdienen. Dat nieuws leidde in Amsterdam tot verbaasde gezichten. “Overigens sprak Ajax ook uitgebreid met FC Barcelona-coach Xavi, die enthousiast werd door het verhaal van Marijn Beuker en Kelvin de Lang, maar aangaf een sabbatical te willen en de Amsterdammers zodoende verraste met de aankondiging zijn contract tot de zomer van 2025 uit te dienen”, zo schrijft Verweij. Ajax zag in Xavi een mogelijke opvolger van John van ’t Schip, die bezig is aan zijn laatste weken als interim-hoofdtrainer in Amsterdam. De Spanjaard gold overigens niet als de belangrijkste kandidaat. Erik ten Hag blijft de droomkandidaat van Alex Kroes. Graham Potter en Francesco Farioli staan eveneens op de lijst.

“We werken met een shortlist”, is het enige wat Beuker er in gesprek met De Telegraaf over kwijt wil. “We kunnen - zeker in de fase waarin we nu zitten - geen risico’s meer nemen. We nemen een staf die grondig is geanalyseerd en ons gaat helpen. Als je een beetje logisch nadenkt over voetbal, dan liggen er veel simpele antwoorden. Alleen moet je daarnaar handelen”, zo klinkt het. Naast de functie van hoofdtrainer moeten ook de andere posities in de technische staf invulling krijgen. “Onze belangrijkste transfer wordt de complete technische staf, die er alles aan gaat doen de speelwijze in trainingen duidelijk te maken. Je kunt je afvragen of dat de afgelopen seizoenen genoeg is gebeurd. We streven het hoogste Europese podium na”, aldus directeur voetbalzaken Beuker.

