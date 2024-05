Pascal Kamperman kondigt groot Ajax-nieuws aan: 'Als ik de berichten mag geloven...'

Pascal Kamperman verwacht dat er 'komende week' meer duidelijkheid komt over de trainerspositie bij Ajax. Dat zegt de ESPN-journalist zondagmiddag tijdens de voorbeschouwing op het uitduel dat de Amsterdammers om 14.30 uur spelen bij degradatiekandidaat FC Volendam.

Met analist Kees Luijckx bespreekt Kamperman de laatste ontwikkelingen in Amsterdam. Sinds de terugkeer van Alex Kroes, die nu als titulair technisch directeur werkzaam is in de Johan Cruijff ArenA, volgen de geruchten over wie John van 't Schip komende zomer gaat opvolgen elkaar in rap tempo op.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de laatste berichten heeft Ajax de hoop op een terugkeer van Erik ten Hag inmiddels opgegeven. De club zou daarom momenteel nog met twee serieuze kandidaten in gesprek zijn: de clubloze Engelsman Graham Potter en de Italiaanse OGC Nice-trainer Francesco Farioli. Gisteren (vrijdag) sijpelde vanuit Engeland door dat de onderhandelingen met Potter moeizaam verlopen en dat Ajax zelfs zou overwegen de stekker eruit te trekken, als de zaakwaarnemer van de trainer niet snel water bij de wijn doet.

"Als je wil doorselecteren, dan heb je wel iemand nodig die dat gaat doen", stelt Kamperman zondag als het gaat over de invulling van de selectie voor volgend seizoen. "Ja, maar ze hebben Kroes, toch?", reageert Luijckx. Het vinden van een opvolger voor Van 't Schip is volgens de oud-voetballer 'de grootste uitdaging voor Ajax'. Kamperman: "Als ik de berichten moet geloven, dan komt er volgende week meer duidelijkheid over de trainer." Dat lijkt Luijckx een goede zaak: "Dat zou fijn zijn, dan kun je ook gaan werken aan spelers. Want die gaan ook weer reageren op een trainer natuurlijk, als die er nog niet is dan is dat veel lastiger."

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen FC Volendam en Ajax

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Henk Spaan weet meer over Louis van Gaal en Ajax en doet opvallende onthulling

Henk Spaan komt met nieuws over Louis van Gaal en Ajax. "Hij maakt zich zorgen, hij houdt zich er wel mee bezig."