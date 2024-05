Bizarre beelden uit Engeland: Southampton-supporter staat met wel heel bijzonder opbject te juichen

Op vrijdagavond was Southampton, in de terugwedstrijd van de halve finale play-offs, tegen West Bromwich Albion met 3-1 te sterk voor de uitploeg. Dat zat er wel aan te komen, want de heenwedstrijd eindigde in 0-0, en de selectie van The Saints oogt ook een stuk sterker dan die van de club uit Birmingham. De verrassing was vooral een supporter, die tijdens het juichen een bizar object omhooghield.

De camera van Sky Sports filmde tijdens de 49ste minuut een supporter in het St. Mary’s Stadium die een prothese vasthield. Southampton plaatste na de wedstrijd de video met als bijschrijft: ‘Limbs’. In het Brits kan dat twee dingen betekenen. De letterlijke vertaling voor limbs is ledematen, maar het wordt vaak ook gebruikt in de voetballerij.

Als supporters losgaan in het stadion, dan wordt dat vaak limbs genoemd. Het gaat dan vooral om supporters die elkaar aan het knuffelen zijn, aan het rondspringen of gewoon met twee gebalde vuisten in de lucht keihard aan het juichen zijn. Een woordgrap dus van de club aan de zuidkust. Southampton speelt de finale van de play-offs op 26 mei tegen Leeds United op Wembley. De winnaar gaat naar de Premier League.

