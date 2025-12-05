ESPN-analist Craig Burley maakt korte metten met Liverpool-aanvoerder . De Oranje-international wordt door de Schot een 'lafaard' genoemd, die altijd naar anderen wijst. Burley heeft dan ook schoon genoeg van de 34-jarige verdediger.

Liverpool wilde woensdagavond in eigen huis de 0-2 overwinning op bezoek bij West Ham United een goed vervolg geven tegen Sunderland. Alleen op Anfield speelden The Reds teleurstellend gelijk tegen de ploeg van onder meer Robin Roefs en Brian Brobbey. Na 67 minuten kwamen de mannen van Arne Slot op een 0-1 achterstand door een treffer van Chemsdine Talbi. Hierbij zag captain Van Dijk er niet goed uit.

Sterker nog, Burley vindt dat de treffer van Talbi volledig op het conto van Van Dijk te schrijven valt. "Hij doet alles verkeerd: die pass, het niet meteen drukzetten, en vervolgens draait hij zich om als een lafaard. Ik ben er klaar mee", is de Schot uitermate kritisch. "Ik ben er echt klaar mee. Men zegt dat Mohamed Salah niet goed speelt. Dan is Florian Wirtz weer aan de beurt. Vervolgens ligt het aan Alexander Isak, Hugo Ekitiké of de dynamiek van het middenveld. Maar wat mij betreft is Virgil de graadmeter van alles wat er dit jaar misgaat."

Van Dijk zou in de ogen van Burley de leider moeten zijn van Liverpool. "Maar wat hij doet op het veld... Hij manipuleert iedereen door veel te praten. Alles wat hij dit seizoen heeft gedaan, is Milos Kerkez voor de bus gooien", vervolgt hij foeterend zijn relaas. "Dan gaat hij met zijn handen in de lucht staan, terwijl hij zelf net zoveel fouten maakt als anderen. Misschien niet even grote fouten, maar iedere wedstrijd vraag ik mezelf wel een keer af wat hij aan het doen is. Het is gestoord."

In de ogen van Burley is het dan ook oneerlijk. "Van Dijk komt er iedere keer relatief onbeschadigd vanaf. Het is altijd de fout van een ander. Voor mij is hij dit seizoen net zo slecht als de rest van de verdedigers. Dit tegendoelpunt, waarbij hij weigerde druk te zetten en zijn rug naar de bal keerde, is het perfecte toonbeeld van zijn prestaties dit seizoen”, besluit de voormalig international van Schotland.