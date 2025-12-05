Live voetbal 2

Ajax-aankoop Raúl Moro verliest plek in pikorde na komst van Fred Grim

Raúl Moro in het shirt van Ajax
Foto: © Imago
5 december 2025, 18:27

De situatie van Raúl Moro bij Ajax wordt steeds zorgelijker. De rechtsbuiten kwam afgelopen zomer voor zo’n tien miljoen euro over naar Amsterdam, maar lijkt inmiddels volledig uit beeld verdwenen.

In een video van Voetbal International wordt de positie van de Spaanse aanvaller besproken, omdat Moro sinds Fred Grim de honneurs waarneemt nog verder is weggezakt in de pikorde. "Een jongen als Pharell Nash, die nog nooit minuten in de hoofdmacht heeft gemaakt, mocht ineens invallen tegen FC Groningen in plaats van Moro en krijgt de voorkeur", zegt Ajax-watcher Lentin Goodijk. "Nash was volgens Grim ook betrouwbaar in de omschakeling, waarmee hij eigenlijk zegt dat hij daarin betrouwbaarder is dan Moro."

Artikel gaat verder onder video

Goodijk vervolgt: "Fred Grim zei ook dat hij hem wel even apart heeft genomen, want hij voelde aan dat het een pijnlijke beslissing voor hem was." De journalist heeft bovendien een vermoeden waarom Moro minder speelt onder Grim: "Er zijn wel verklaringen, zoals de rol van de buitenspeler in het nieuwe systeem. De rechtsbuiten speelt nu meer aan de binnenkant, terwijl Moro als rechtspoot misschien juist meer de buitenkant zou bezetten."

Dat maakt de situatie extra pijnlijk, omdat Moro afgelopen zomer met hoge verwachtingen overkwam van Real Valladolid. "Onderaan de streep is het pijnlijk dat als je als Ajax anderhalf jaar achter iemand aan zit en hij eindelijk komt als eerste zomeraankoop, je vervolgens op rechts afdaalt naar de derde of vierde keuze", zegt Goodijk.

Raúl Moro

Raúl Moro
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (5 dec. 2002)
Positie: M, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
12
0
2024/2025
Valladolid
33
4
2023/2024
Valladolid
30
2
2022/2023
Lazio
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
14
13
24
4
AZ
14
4
24
5
Ajax
14
6
23
6
Utrecht
14
6
21
7
Twente
14
3
20

Complete Stand

